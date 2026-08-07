Tânărul de 21 de ani, care a comis o tâlhărie într-un magazin din Piața Unirii din Sibiu, a fost arestat preventiv. Inițial el fusese arestat la domiciliu.

Cum s-a produs tâlhăria din Piața Unirii

Atacul a avut loc în 27 iulie, când tânărul, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, a intrat în incinta unui operator economic din Piața Unirii din Sibiu și l-a amenințat pe angajatul societății, cerându-i toți banii aflați în incinta unității. Polițiștii au transmis că, în 30 iulie, a avut loc o percheziție domiciliară, iar cu acea ocazie „au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, susceptibile a avea legătură cu activitatea infracțională a persoanei cercetate”. În urma celor constatate, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind ulterior încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Covasna. (MAI MULTE DETALII, AICI) În cursul zilei de 31 iulie, tânărul a ajuns în fața judecătorilor, care au dispus o măsură mai ușoară decât cea propusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Ce au decis judecătorii după contestația Parchetului

Cu toare acestea, Parchetul a depus o contestație împotriva deciziei judecătorilor, iar aceasta a fost admisă. Tânărul a fost plasat în arest preventiv.

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„(… ) admite contestația formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu împotriva încheierii penale nr. 1373/2026 din data de 31.07.2026, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăţi de la Judecătoria Sibiu în dosarul nr. 13358/306/2026, pe care o desființează în totalitate și, procedând la o nouă judecată: Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu și, în consecință: (…) dispune arestarea preventivă a inculpatului B.F.R., pe o durată de 20 zile, începând cu data de astăzi, 05.08.2026, până la data de 24.08.2026, inclusiv. În temeiul art. 230 C.proc.pen. dispune emiterea mandatului de arestare preventivă conform prezentei încheieri penale”, se arată în soluția pe scurt dată de judecători.

Noua decizie, luată în 5 august, este definitivă.