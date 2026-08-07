Pe scurt: O centenară din Cisnădie a primit vizita reprezentanților primăriei de ziua ei de naștere. Ce spune administrația locală despre acest moment.

Primăria Orașului Cisnădie a marcat, vineri, 7 august 2026, aniversarea împlinirii a 100 de ani de viață ai uneia dintre locuitoarele orașului, doamna Ana, potrivit unei postări publicate de instituție pe Facebook.

Vizita reprezentanților Primăriei Cisnădie

În imaginile publicate de instituție, sărbătorita apare acasă, alături de membri ai familiei și de reprezentanți ai administrației locale, lângă un tort aniversar, un buchet de flori și o diplomă înmânată cu acest prilej. Momentul a fost marcat vineri, 7 august 2026.

Cisnădie este un oraș din județul Sibiu, situat la aproximativ zece kilometri sud de municipiul Sibiu, la poalele Munților Cindrel, și are o comunitate în care astfel de aniversări sunt marcate public de administrația locală.

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O tradiție a administrațiilor locale

Reprezentanții primăriei i-au făcut o vizită doamnei Ana cu prilejul zilei sale de naștere, un gest devenit tradiție pentru administrațiile locale din România, care obișnuiesc să onoreze concetățenii ajunși la vârsta de un secol de viață.

Astfel de vizite au, de regulă, un dublu rol: pe de o parte, recunoașterea publică a unei vieți lungi și a experienței acumulate de-a lungul a un secol de istorie, iar pe de altă parte, un prilej de a asculta amintiri și povești din trecutul comunității, așa cum au fost trăite de cei care au parcurs decenii de transformări sociale și istorice.

Ce arată studiile despre longevitate

Atingerea vârstei de 100 de ani rămâne un eveniment rar, iar specialiștii care studiază fenomenul longevității arată că factorii care contribuie la o viață atât de lungă țin atât de genetică, cât și de stilul de viață, alimentație și legăturile sociale, așa cum arată un studiu recent despre motivele pentru care unii oameni ajung la 100 de ani, iar alții nu.

Potrivit datelor demografice, numărul persoanelor care depășesc pragul de 100 de ani rămâne redus raportat la populația totală a României, ceea ce transformă fiecare astfel de aniversare într-un eveniment marcat distinct de comunitatea locală.