Neamul Peligrad se reunește la Săliște: membri ai familiei vin din Europa și America

Pe scurt: De la judele Nicolae Peligrad, atestat documentar în 1616, până la generația tânără de azi, familia Peligrad se reunește la Săliște pentru a dona comunității o troiță sfințită și a-și recompune arborele genealogic.

Săliștea, numită de Octavian Goga „Salonul Ardealului” și descrisă de istoricul P.P. Panaitescu drept „satul fetelor frumoase și al țăranilor cu biblioteci”, găzduiește sâmbătă, 8 august 2026, o nouă ediție a Reuniunii Familiei Peligrad.

Evenimentul este dedicat păstrării tradiției, omagierii înaintașilor și consolidării legăturilor dintre generațiile familiei.

Reuniunea aduce un omagiu strămoșilor care au contribuit la dezvoltarea comunității și a identității românești din Transilvania. Dintre aceștia se remarcă judele Nicolae Peligrad, consemnat documentar în 1616, recunoscut în tradiția familiei drept susținător al înființării și funcționării celei de-a doua școli românești din Ardeal, după cea din Șcheii Brașovului.

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La eveniment vor participa reprezentanți ai familiei din Suedia, Franța, Luxemburg și Belgia, dar și din România, familia Peligrad având membri și în SUA, Canada sau Germania. Trei generații – tineri, maturi și seniori – vor lua parte la reuniune, într-un prilej de cunoaștere reciprocă, de transmitere a valorilor familiale și de discutare a unor proiecte noi.

O troiță sfințită va fi donată comunității din Săliște

Cu sprijinul administrației locale, familia Peligrad va dona comunității o troiță sfințită, care va fi amplasată în curtea Muzeului Culturii Sălistene, cunoscută drept Vila Peligrad. Momentul va fi oficiat de preoții din localitate, în prezența reprezentanților familiei și a oficialităților locale. În fața vilei se află deja bustul unui înaintaș, Dumitru Peligrad, iar în aceeași zonă va fi amplasată și noua troiță.

Manifestarea va debuta la ora 10:00 cu o oră de reconectare între participanți, urmată de ședința festivă, programată de la ora 11:00. Potrivit programului oficial transmis de organizatori, evenimentul va reuni membri ai familiei, invitați de seamă și oficialități locale, într-un maraton de activități culturale, spirituale și festive.

Programul zilei de 8 august, de la primirea participanților la cina festivă

Între orele 10:00 și 11:00 are loc primirea și înregistrarea membrilor familiei la Casa de Cultură din Săliște. Urmează, între 11:00 și 13:00, ședința festivă, cu discursuri de deschidere, alocuțiuni ale invitaților speciali și momente de evocare a istoriei neamului Peligrad.

De la 13:15 la 13:30 este programat un moment comemorativ – slujbă de pomenire a înaintașilor la Biserica „Înălțarea Domnului” din centrul localității. Imediat după, între 13:45 și 14:00, are loc slujba de sfințire a troiței de la Vila Peligrad, edificiu realizat în stil eclectic cu influențe central-europene, care reflectă arhitectura rezidențială a elitelor intelectuale din Mărginimea Sibiului de la începutul secolului al XX-lea și păstrează vie memoria contribuției familiei Peligrad la viața culturală a comunității.

Programul continuă cu o vizită ghidată la Vila Peligrad, între 14:00 și 14:30, urmată de o incursiune culturală la Muzeul Parohial din Săliște, între 14:30 și 15:00. Între 15:00 și 17:00 participanții au timp liber pentru socializare și plimbări în zona istorică a localității, iar de la ora 17:00 este programată cina festivă, la Restaurantul Răcuci, în zona centrală a Săliștei.

„Această reuniune nu este doar o simplă întâlnire de familie, ci un act de recunoștință față de rădăcinile noastre și un angajament de a transmite mai departe tinerilor din familie valorile de muncă, credință și demnitate ale neamului Peligrad”, transmit organizatorii reuniunii.

Prin această reuniune, familia Peligrad își propune să continue reconstrucția arborelui genealogic, să transmită valorile familiei către generațiile tinere și să rămână un reper activ în comunitățile din care membrii săi fac parte.