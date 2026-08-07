Trei seri pe ritmuri antrenante se trăiesc în centrul istoric al municipiului Sibiu de azi până duminică, la Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților”, ediția 51.

Nume de prim rang ale scenei muzicii populare românești, vedete ale muzicii pop, ansamblurile gazdă din familia Junii Sibiului și ansambluri invitate din țară și din străinătate fac spectacol în Piața Mare.

Cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Cântecele Munților”, organizată de Consiliul Județean Sibiu, CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu și cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu, deschide astăzi, 7 august 2026, seria marilor spectacole din centrul istoric. Mult așteptata paradă a portului popular se desfășoară de la ora 18, când sute de artiști colindă pietonala Nicolae Bălcescu, în ritm de cânt și joc, arătând încă o dată că burgul medieval e casă primitoare pentru cultura tradițională

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La ora 19, ansamblurile participante sunt primite cu pâine și sare pe scena din Piața Mare de gazde, artiștii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, iar de la ora 19.30, „frații” Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan și Paul Ananie își spun povestea. Totul se întâmplă într-un spectacol aniversar de zile mari, din care nu lipsesc nici amintirile despre „frăția” ce a trecut dincolo de activitatea artistică și nici duetele cu invitați de renume, din muzica populară și din cea pop: Grupul „Iza”, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Nineta Popa, Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Ana Duminică, Adrian Neamțu, Alexandra Ungureanu, Paul Surugiu – Fuego, Loredana & Orchestra „Agurida”; tabloul muzical se împletește cu cel coregrafic, grație ansamblurilor „Cindrelul-Junii Sibiului”, „Veteranii Junii Sibiului” și „Ceata Junilor”.

Sâmbătă 8 august petrecem din nou, iar petrecerea se întinde și în alte țări. Astfel, invitații ne vor purta cu cântecul și jocul prin Cipru, Ucraina și Turcia, dar și prin Maramureș, Moldova și Ardeal. Alături de Orchestra de Tineret a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, „Ceata Junilor” și Școala de Dans „Ioan Macrea” din Sibiu vor urca pe scenă: Natalia Popescu, Antonia Bogdan, Natalia Rusu, Sebastian Emanuel Stan, Daria Gâdea, Gabriela Tuță, Cătălin Iancu & Band.

Din Italia până în Cipru călătorim duminică, de la ora 19, ca apoi să ajungem în județele Olt și Argeș, alături de Călușarii din Platforma Cotmeana. În final de festival, „Cântecele Munților” prind ritmurile populare din întreaga Românie, căci, la aniversarea a 45 de ani de viață și 25 de ani de activitate artistică, Robert Târnăveanu, solistul ansamblului nostru, îi va avea alături pe: Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Zorica Savu, Victorița Lăcătușu, Nicușor Iordan, Luminița Dejan și elevii Școlii Populare de Arte „Ilie Micu” Sibiu, Iulian Hanea, Anamaria Iorga, Geanina Gavrilă, Sînziana Ștefan, Ioana Ștefan, Alina Pinca, Camelia Cosma Stoiță, Ioana Brad, Traian Stoiță, Ovidiu Homorodean, Aurora, Săndel și Vlad Mihai, Mariana Anghel și Adriana Anghel, Stana Stepanescu și Bojidar Ciobotin, Adrian, Marian și Cristian Obrejan, DJ David Ciente, Valentin Precup, Maria Chivu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Victor Lavric și Laura Lavric, Ionuț Fulea, ansamblurile „Ceata Junilor” și „Cindrelul-Junii Sibiului”. Nu vor lipsi energiile debordante și surprizele artistice, căci Junii Sibiului vin cu producții noi, în care ritmurile populare se îmbină cu beat-urile.

Spectacolele din Piața Mare vor fi prezentate de Iuliana Tudor.

De folclor ne-am bucurat încă de miercuri în diferite spații din oraș și ne vom bucura în continuare, căci atelierele de dans, animațiile culturale și spectacole folclorice se desfășoară și la orele dimineții și amiezii, în multiple spații din municipiul Sibiu.

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” este cuprins în calendarul mondial al prestigioasei organizații CIOFF, fiind organizat de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu

Sponsor principal: Boromir

Parteneri: Therme București, Cricova, Clinica Dru, Bere Sadu, TVR1, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Muzeul ASTRA, Muzeul Brukenthal, Aeroportul Internațional Sibiu și Promenada Mall Sibiu

Acțiunile CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu sunt posibile cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

Programul Festivalului Internațional de Folclor CÂNTECELE MUNȚILOR 2026

Vineri 7 august 2026

* Ora 18.00 Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Mare – Parada portului popular

* Ora 19.00 Piața Mare – Junii Sibiului și invitații lor: Prezentarea ansamblurilor participante la ediția 51 a festivalului

* Ora 19.30 Piața Mare – Spectacol aniversar „Frați la bine și la greu – 18 ani împreună”: Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan, Paul Ananie

Grupul Iza, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Nineta Popa

Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Ana Duminică, Adrian Neamțu

Alexandra Ungureanu, Paul Surugiu – Fuego

Loredana & Orchestra „Agurida”

Orchestra „Cindrelul-Junii Sibiului”, dirijori Cristian Obrejan și Radu Dinescu

Ansamblul Folcloric „Veteranii Junii Sibiului”

Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”

Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”

Manager și coregraf: Silvia Macrea

Asistent coregraf: Alesea Sas

Prezintă Iuliana Tudor.

Sâmbătă 8 august 2026

* Ora 10.00 Sediul CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu

– Atelier dedicat jocului tradițional Călușul, cu Călușarii din Platforma Cotmeana

– Atelier de dansuri tradiționale bucovinene, cu Ansamblul ,,Arcanul” din Fundu Moldovei

* Ora 11.00 Muzeul Național Brukenthal- Animație culturală, cu Ansamblul „Istanbuldans Spor Kulübü” Turcia

* Ora 11.00 Muzeul Astra – Târgul de Țară – Animații culturale, cu ansamblurile „Sonechko” Ucraina și „Săliștenii” Maramureș

* Ora 13.00 Promenada Mall – CineGold – Animații culturale, cu ansamblurile „Istanbuldans Spor Kulübü” Turcia, „Folk I Picciotti Da Purtedda” Italia

* Ora 17.00 Cristian – Spectacol folcloric

* Ora 19.00 Piața Mare – Spectacol folcloric susținut de ansamblurile: ,,Arcanul” din Fundu Moldovei și Călin Brăteanu, „Săliștenii” – Maramureș, „Achna Forest” Cipru, „Sonechko” Ucraina, „Istanbuldans Spor Kulübü” Turcia, „Ardealul”, „Ceata Junilor”, Școala de Dans „Ioan Macrea” și Orchestra de Tineret a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul -Junii Sibiului”, dirijor Adrian Grecu

Natalia Popescu, Antonia Bogdan, Natalia Rusu, Sebastian Emanuel Stan, Daria Gâdea, Gabriela Tuță

Cătălin Iancu & Band

Prezintă Iuliana Tudor.

Duminică 9 august 2026

* Ora 10.00 Centrul Cultural „Ion Besoiu”

– Atelier de dansuri tradiționale italiene, cu Ansamblul „Folk I Picciotti Da Purtedda”

– Atelier de dansuri tradiționale turcești, cu Ansamblul„Istanbuldans Spor Kulübü”

* Ora 12.00 Muzeul Astra, Târgul de țară – Spectacole folclorice, hora satului și animații culturale, cu ansamblurile ,,Arcanul” din Fundu Moldovei, „Achna Forest” Cipru și „Sonechko” Ucraina

* Ora 13.00 Promenada Mall – CineGold – Spectacole folclorice și animații culturale, cu ansamblurile „Săliștenii” – Maramureș și Călușarii din Platforma Cotmeana

* Ora 16.00 Cristian – Spectacol folcloric

* Ora 19.00 Piața Mare – Spectacol folcloric susținut de ansamblurile „Folk I Picciotti Da Purtedda” Italia, „Achna Forest” Cipru, Călușarii din Platforma Cotmeana

* Ora 20.00 Spectacol aniversar Robert Târnăveanu – 45 de ani de viață și 25 de ani de activitate artistică

Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Zorica Savu, Victorița Lăcătușu, Nicușor Iordan

Luminița Dejan și elevii Școlii Populare de Arte „Ilie Micu” Sibiu, Iulian Hanea

Anamaria Iorga, Geanina Gavrilă, Sînziana Ștefan, Ioana Ștefan, Alina Pinca,

Camelia Cosma Stoiță, Ioana Brad, Traian Stoiță, Ovidiu Homorodean, Aurora, Săndel și Vlad Mihai,

Adrian, Marian și Cristian Obrejan, Mariana Anghel și Adriana Anghel, Stana Stepanescu și Bojidar Ciobotin

DJ David Ciente, Valentin Precup, Maria Chivu,

Mariana Ionescu Căpitănescu, Victor Lavric și Laura Lavric, Ionuț Fulea

Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”

Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”

Conducerea muzicală: Cristian Obrejan și Radu Dinescu

Manager și coregraf: Silvia Macrea Asistent coregraf: Alesea Sas

Prezintă Iuliana Tudor.

Director festival: Silvia Macrea