Pe scurt: De la economii puse deoparte până la credite de nevoi personale, iată cum fac faţă românii cheltuielilor mai mari din sezonul vacanţelor.

Vacanţele, ieşirile în oraş şi proiectele pentru casă se adaugă cheltuielilor obişnuite şi contribuie substanţial la creşterea bugetului cheltuit vara, potrivit unui sondaj realizat de Raiffeisen Bank România şi Appinio, citat de Economica.net.

Astfel, 61% dintre români continuă să aloce cei mai mulţi bani pentru cheltuielile curente, în timp ce 40% afirmă că dau mai mulţi bani pentru ieşiri şi activităţi recreative, 39% pentru vacanţe în România, 33% pentru renovări şi amenajări ale locuinţei, iar 32% pentru excursii de weekend şi city-break-uri.

Chiar şi în sezonul vacanţelor, cheltuielile curente rămân principala sursă de presiune financiară, fiind indicate de 18% dintre respondenţi. Urmează vacanţele în străinătate sau cele în România, cu 14% fiecare, şi renovările sau amenajările locuinţei cu 13%.

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Vacanţele sunt cheltuiala care le aduce românilor cea mai mare satisfacţie financiară, fiind menţionate de 34% dintre respondenţi. Pentru 13%, cea mai mare satisfacţie este oferită de investiţiile în casă sau în confortul personal, iar 19% menţionează activităţi recreative, precum organizarea sau participarea la evenimente festive şi festivaluri.

Cum acoperă românii cheltuielile care depăşesc bugetul obişnuit

Atunci când planurile de vară depăşesc bugetul obişnuit, românii apelează în primul rând la banii puşi deoparte. 32% spun că vor folosi economiile făcute pentru această perioadă, iar 29% vor reduce alte cheltuieli curente. Alţi 28% declară că vor renunţa la unele ieşiri sau activităţi, iar 23% amână alte achiziţii importante. 13% iau în calcul cardul de credit sau plata în rate, iar 7% un credit de nevoi personale.

Dintre respondenţii care au apropiaţi din diaspora care revin în România, 58% spun că aceste vizite le generează cheltuieli suplimentare în mare sau foarte mare măsură, în timp ce 42% resimt impactul în mică măsură sau deloc.

Prudenţă financiară în locul exuberanţei de vară

Întrebaţi cum şi-ar descrie cel mai bine vara din perspectiva finanţelor personale, românii aleg răspunsuri care indică mai degrabă prudenţă decât exuberanţă financiară. 21% spun că este o vară fără cheltuieli ieşite din comun, iar alţi 21% o descriu drept „vara în care ţin bugetul sub control”. Pentru 19%, este însă „vara compromisurilor financiare”.

Cercetarea privind cheltuielile de vară ale românilor face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Sondajul a fost realizat în colaborare cu Appinio, pe un eşantion de 1.300 de persoane cu vârste între 18 şi 65 de ani, reprezentativ la nivel naţional, în luna iulie 2026.