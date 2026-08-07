Pe scurt: Un an de furturi dintr-o firmă de panouri solare s-a terminat cu percheziții și reținerea unui suspect din Cisnădie. Ce au găsit polițiștii la domiciliile vizate.

Polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Sibiu au pus în executare, joi, 6 august 2026, două mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Cisnădie și a municipiului Sibiu, într-un dosar de furt de echipamente fotovoltaice în formă continuată.

Ancheta a fost declanșată după sesizarea unui bărbat de 37 de ani, reprezentant al unei societăți comerciale, care a reclamat că, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, persoane necunoscute ar fi sustras din societate echipamente și componente ale sistemelor fotovoltaice în valoare totală de aproximativ 60.000 de euro.

Perchezițiile au dus la recuperarea parțială a echipamentelor sustrase

Cu ocazia perchezițiilor domiciliare desfășurate la Cisnădie și Sibiu, oamenii legii au identificat și ridicat obiecte de interes operativ pentru anchetă, precum și o parte din echipamentele fotovoltaice sustrase din societatea comercială.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În urma probatoriului administrat, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Cisnădie, bănuit de comiterea faptelor. Față de acesta s-a dispus, la 6 august 2026, măsura reținerii pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba Iulia.

Suspectul urmează să fie prezentat instanței de judecată pentru luarea unei măsuri preventive, în funcție de decizia procurorilor care instrumentează cazul.