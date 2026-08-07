Pe scurt: Poeții ieșeni Șerban Axinte și Sorina Rîndașu vor urca atât pe scena recitalurilor, cât și pe cea muzicală, alături de trupa lor de rock P'neuma. Vezi programul complet, zi de zi.

Muzeul ASTRA anunță ediția din 2026 a festivalului „ASTRA Poetic. Melancolia”, care se va desfășura în perioada 14-16 august, în contextul evenimentului amplu „ASTRA în festival”, potrivit unei postări a Muzeului ASTRA pe Facebook.

Timp de trei zile, manifestarea propune publicului un program dedicat poeziei contemporane, dezbateri literare, ateliere de creație și lansări de carte, la Podul acoperit de la Gura Râului.

O notă distinctă a acestei ediții este intersecția dintre literatură și muzică. Pe lângă participarea la recitalurile de poezie, poeții ieșeni Șerban Axinte și Sorina Rîndașu vor performa, pe 15 august, și pe scena muzicală a evenimentului „ASTRA în festival”, în cadrul trupei P’neuma. Formația de rock din Iași s-a născut din întâlnirea unor muzicieni cu experiențe și influențe diferite, reuniți de dorința de a crea muzică autentică, cu identitate proprie.

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Fondată în 2021 de Șerban Axinte și Daniel Spatar, formula actuală s-a consolidat odată cu alăturarea Sorinei Rîndașu la tobe și a basistului Marius Gerber, iar din 2026 chitaristul Paul Ursu completează componența trupei. P’neuma s-a remarcat prin single-urile „Sunt în pericol” și „În mintea ta”, cel din urmă lansat împreună cu un videoclip oficial.

Atelierele de creație „Art@telier” sunt coordonate de Andrea Bernath, artistă originară din Târgu-Mureș, absolventă a masteratului în pictură la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Bernath are o experiență bogată în explorări colaborative care interconectează genuri artistice diferite, inclusiv contribuții la inițiativa programului Astra Poetic.

În viziunea sa artistică, arta introspecției prin melancolie constă în susținerea acestei stări fără a cădea în depresie, valorificându-i potențialul creator și intelectual. Lucrările din seria „Melancolia” proiectează starea de retragere și contemplare asupra naturii, transformând-o într-un spațiu afectiv, poetic și abstract, aflat la intersecția dintre realismul magic și suprarealism, cu compoziții ce integrează adesea influențe dark-surreal și ansambluri de simboluri ermetice.

Programul zilei de vineri, 14 august 2026

Ziua debutează la 15:00-17:00 cu atelierul „Art@telier”, susținut de Andrea Bernath, urmat la 15:30-16:15 de atelierul „Cum scriem poezie”, cu Marin Mălaicu-Hondrari.

Între 16:15 și 17:00 va avea loc prezentarea revistei „Euphorion”, nr. 2-3/2026, cu participarea lui Ioan Radu-Văcărescu, Dumitru Chioaru și Savu Popa, într-o sesiune moderată de Ovidiu Baron.

La 17:00-18:30 este programat recitalul poeților, moderat de Radu Vancu, cu invitații Moni Stănilă, Alexandru Vakulovski, Andrei Mocuța, Simona Voica, Henrieta Mihaela Artimon, Luminița Cioabă și Marcel Vișa.

Ziua se încheie, de la 18:30, cu prezentarea volumului „Iubirile pierdute ale lui Richard Brautigan” de Andrei Mocuța, la care participă Radu Vancu, Savu Popa și Ovidiu Baron.

Programul zilelor de sâmbătă și duminică, 15-16 august 2026

Sâmbătă, 15 august, programul reia atelierul „Art@telier” între 15:00 și 17:00, urmat la 16:00-16:45 de dezbaterea „Cartea în vremuri de criză”, moderată de Cristina Bogdan, cu invitații Violeta Borzea, Cristian Cosma, Moni Stănilă, Svetlana Cârstean și Mihók Tamás.

Între 16:45 și 17:15 va fi prezentat volumul „și amintirea apă va fi” de Ovidiu Baron, moderator Violeta Borzea, cu invitații Andrei Zbîrnea, Cristina Bogdan și Radu Vancu.

La 17:15-18:30 are loc recitalul poeților moderat de Radu Vancu, cu Șerban Axinte, Sorina Rîndașu, Andrei Zbîrnea, Mihók Tamás, Rita Chirian, Oana Cătălina Ninu și Anastasia Tache.

Ziua se încheie, între 18:30 și 19:00, cu prezentarea volumului „Valea Săpunului” de Andrei Zbîrnea, alături de Radu Vancu, Ana Deliu și Savu Popa.

Duminică, 16 august, „Art@telier” are loc din nou între 15:00 și 17:00, urmat la 16:00-17:00 de dezbaterea „Poezia conflictului, conflictele poeziei”, moderată de Rita Chirian, cu invitații Moni Stănilă, Alexandru Vakulovski și Radu Vancu.

Festivalul se încheie între 17:00 și 18:30 cu ultimul recital al poeților, moderat de Radu Vancu, la care participă Cristina Bogdan, Bogdan Federeac, Luminița Giurgiu, Constantin Buduleci, Svetlana Cârstean și Marin Mălaicu-Hondrari.

Festivalul „ASTRA Poetic” este coordonat de Ovidiu Baron, Radu Vancu și Andrea Bernath și se desfășoară la Muzeul ASTRA, la Podul acoperit de la Gura Râului.