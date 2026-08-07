Pe scurt: De la 2.500 la 6.000 de lei pe lună — cât plătesc, de fapt, părinții din România pentru o bonă și ce anume influențează prețul.

Costul unei bone pentru copii variază semnificativ în funcție de programul de lucru, experiență și pregătire, potrivit HotNews.ro.

Diferența dintre familii nu ține neapărat de venituri, ci de ceea ce își doresc concret de la persoana angajată să aibă grijă de copii.

„Nu a fost niciodată o chestie de bogăție. A fost o necesitate”, povestește o mamă a trei copii, de 17, 15 și 6 ani.

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Primul sprijin a venit din partea propriei mame, apoi a apelat la studente care petreceau câteva ore pe zi cu cel mic. După nașterea celui de-al doilea copil, ajutorul ocazional nu a mai fost suficient, așa că a decis să angajeze o bonă. În următorii 15 ani a lucrat atât cu bone românce, cât și cu bone străine și spune că a înțeles un lucru esențial: salariul este doar punctul de plecare, partea grea fiind găsirea persoanei potrivite.

Programul de lucru stabilește prețul, nu bugetul familiei

„Salariul unei bone diferă în funcție de programul solicitat, acesta fiind cel mai important criteriu în funcție de care se stabilește remunerația. Urmează experiența și nivelul de educație al bonei”, explică Gina Chițimia, Managing Director și specialist în comunicare al agenției Super-Bona.

Potrivit acesteia, pentru o bonă cu program full-time, adică opt ore pe zi, de luni până vineri, salariile se situează în jur de 5.000 de lei pe lună. Pentru un program part-time, sumele pornesc de la aproximativ 2.500-3.000 de lei.

În funcție de experiență, de nivelul de educație și de cerințele specifice ale familiei, costurile pot ajunge chiar și la 6.000 de lei lunar.

Experiența mamei citate confirmă că, dincolo de sumă, criteriile de selecție contează la fel de mult: modul în care bona își petrece timpul cu copilul, implicarea în activități educative și compatibilitatea cu rutina familiei sunt factori care influențează decizia de a continua sau nu colaborarea.

Unii părinți au păstrat aceeași bonă ani de zile, în timp ce alții au schimbat persoana angajată la câțiva ani, nemulțumiți de calitatea timpului petrecut cu cel mic în casă.