Pe scurt:
Fotbaliștii au trecut de SUA, Kenya și Grecia 1, iar la atletism o sportivă și-a doborât propriul record. Ce a spus primarul Gheorghe Roman la întoarcerea delegației.
Delegația Municipiului Mediaș s-a întors acasă cu rezultate deosebite de la ediția din acest an a Jocurilor Internaționale ale Copiilor, desfășurată la Hualien, în Taiwan.
Tinerii sportivi medieșeni au concurat cu determinare, reușind să reprezinte cu onoare atât orașul Mediaș, cât și România, pe scena competiției internaționale.
În cadrul competiției de atletism, Mediașul a fost reprezentat de patru sportivi
- Raluca Surdu a concurat la proba de 800 de metri plat, unde a obținut locul 3 în seria de calificări și locul 10 la general.
- Ioana Surdu, la aceeași distanță, s-a clasat pe locul 4 în serie și pe locul 14 la general.
- Irina Ibășfălean a evoluat la proba de 80 de metri garduri, unde a terminat pe locul 7 în serie, iar la săritura în lungime și-a stabilit un nou record personal.
- Bogdan Ciucu a concurat la 1.500 de metri plat, clasându-se pe locul 6 în serie și pe locul 13 la general.
Performanța cea mai vizibilă a delegației a venit de la echipa de fotbal
Echipa de fotbal a reușit calificarea în semifinalele competiției. Elevii medieșeni au terminat pe primul loc în grupa de calificări, după ce au învins succesiv selecționatele din SUA, Kenya și Grecia 1. Parcursul bun s-a oprit în semifinală, unde echipa din Mediaș a fost învinsă de Grecia 2, în urma loviturilor de departajare.
Primarul Gheorghe Roman a promis susținere pentru sportul de performanță
Prezent la primirea delegației, primarul Municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a declarat:
„Voi susține mereu activitățile sportive. De 10 ani de zile, cred că doar în anul pandemiei nu s-a plecat la acest eveniment pentru că nu s-a ținut. Mesajul meu este acela că voi susține performanța atât la învățătură cât și în sport. Eu vă felicit pentru rezultatele obținute, îmi pare bine că ați ajuns acasă sănătoși, în același timp aș vrea să le transmiteți părinților voștri că, în calitate de primar, sunt foarte mândru de modul în care ați reprezentat orașul nostru.”
Direcția Cultură din cadrul Primăriei Mediaș a transmis felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru rezultatele obținute la ediția din acest an a Jocurilor Internaționale ale Copiilor din Taiwan.
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