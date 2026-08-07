Pe scurt: Polițiștii l-au depistat băut la volan și fără permis valabil pe o stradă din Sibiu. Trei zile mai târziu, bărbatul a ajuns după gratii.

Un bărbat de 47 de ani din Sibiu a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului Rutier Sibiu, după ce a fost prins conducând un autoturism deși avea dreptul de a conduce suspendat și se afla sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 3 august 2026, în jurul orei 07:30, când polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit pentru control un autoturism pe strada Zăvoi din municipiul Sibiu. La volanul mașinii se afla un sibian în vârstă de 47 de ani.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat. Polițiștii au procedat și la testarea alcoolscopică a bărbatului, aparatul indicând o valoare de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, mult peste limita legală admisă.

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Ca urmare a rezultatului, șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, procedură standard în astfel de cazuri pentru confirmarea alcoolemiei.

În urma probatoriului administrat de anchetatori, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au dispus, la data de joi, 6 august 2026, măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbat. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba-Iulia.