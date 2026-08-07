Pe scurt:
Cum a ajuns un tânăr sibian să fie căutat de justiția germană și ce s-a întâmplat după ce polițiștii de la Avrig l-au depistat în baza unui mandat european de arestare.
Polițiști din cadrul Poliției Orașului Avrig au identificat și reținut, joi, 6 august 2026, un tânăr de 23 de ani, domiciliat în localitatea Bradu, urmărit în baza unui mandat european de arestare.
Bărbatul era cercetat de autoritățile judiciare din Germania pentru comiterea mai multor infracțiuni: trafic de droguri, loviri sau alte violențe și înșelăciune.
Ulterior reținerii, tânărul domiciliat în localitatea sibiană Bradu a fost prezentat de polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Acesta a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele bărbatului.
În baza acestei măsuri, tânărul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, urmând ca instanțele competente să decidă asupra procedurii de predare către autoritățile germane, în conformitate cu prevederile legale privind cooperarea judiciară europeană în materie penală.
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