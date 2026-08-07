Pe scurt: De la cazierul judiciar la extrasul de carte funciară, un ghid arată ce acte poți lua din fața calculatorului în 2026 și unde tot mai trebuie să te prezinți personal.

Cel mai cerut document la angajare, cazierul judiciar, se obține gratuit prin platforma HUB a Ministerului de Interne (hub.mai.gov.ro), pentru cine își activează un cont validat online, potrivit Economica.net.

Documentul vine electronic, cu semnătură digitală, de regulă în câteva minute pentru cei fără mențiuni în cazier, și este acceptat de angajatorii și instituțiile din România. Pe aceeași cale se obține și certificatul de integritate comportamentală, cerut obligatoriu la angajarea în școli, grădinițe, afterschool-uri și orice activitate cu minori.

Rămân însă situații în care ruta gratuită nu ajunge: românii plecați din țară care nu au cont activat și nici cum să îl valideze, firmele care au nevoie de cazier pentru persoană juridică, cei care au nevoie de document cu apostilă sau traducere pentru străinătate, ori oamenii care pur și simplu nu se descurcă cu validarea online.

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Pentru aceste cazuri, platforme precum eGhișeul.ro oferă eliberarea cazierului judiciar online prin împuternicit, contra cost, cu livrare pe email oriunde în lume.

Certificatele de naștere, căsătorie și extrasul multilingv pentru diaspora

Duplicatele pentru certificatele de naștere sau căsătorie pierdute ori deteriorate nu se mai ridică obligatoriu din orașul natal. Cererea poate fi depusă la orice serviciu de stare civilă din țară, iar pentru cine nu poate ajunge deloc, procedura merge și prin împuternicit cu procură — serviciul de obținere a certificatului online se ocupă de tot lanțul, de la procură până la curierul care aduce documentul acasă, inclusiv în străinătate. Românii din diaspora, care altfel ar fi pierdut un drum în țară doar pentru o hârtie, sunt principalii clienți ai variantei prin intermediari.

Un detaliu util pentru cei plecați în străinătate: pe lângă certificatul clasic există extrasul multilingv, un format standardizat european care nu mai are nevoie de traducere autorizată în majoritatea statelor UE. Cine își face dosarul de căsătorie, de pensie sau de cetățenie în Italia, Spania ori Germania scapă astfel de un drum la traducător și de încă o taxă.

Carte funciară, ANAF și amenzi rezolvate din fața calculatorului

Cine cumpără, vinde sau moștenește un imobil are nevoie de extrasul de carte funciară, care arată proprietarul și eventualele ipoteci. Se obține online prin platforma ePay a Agenției de Cadastru, cu o taxă de 20 de lei, dacă se cunoaște numărul cadastral al imobilului, iar documentul ajunge pe email în câteva minute atunci când sistemul funcționează.

Rovinieta se cumpără de ani buni online și din benzinării, dar mai puțin știut este că se poate verifica gratuit, pe site-ul CNAIR, dacă o mașină pe care vrei să o cumperi are rovinieta valabilă. Istoricul de kilometri se verifică gratuit în programul RAR Perfect Auto, iar dosarul pentru înmatriculare poate fi programat online în majoritatea județelor.

Prin Spațiul Privat Virtual, contul online al ANAF, se obțin gratuit cazierul fiscal, certificatul de atestare fiscală și adeverințele de venit, cu activare prin video-identificare sau la orice administrație financiară. Blocajul apare tot la activare: cine nu trece de video-identificare, cine are nevoie de cazier fiscal pentru firmă înainte de o licitație și nu are administratorul disponibil, sau cine îl cere pentru o societate în care nu figurează ca reprezentant legal, rămâne cu drumul la Fisc. Și în acest caz, documentul poate fi obținut online prin intermediul unui împuternicit, contra cost.

Platforma ghiseul.ro, contul de plăți al statului, acoperă amenzi de circulație, impozite locale, taxe de timbru și alte obligații către stat, cu cardul, fără drum la casierie, iar multe primării mari au și propriile portaluri de taxe locale. Acolo unde prezența fizică rămâne obligatorie, programările se fac aproape peste tot online — la evidența populației, la pașapoarte, la înmatriculări — astfel încât, chiar și atunci când drumul nu poate fi evitat, coada dispare.

Cartea de identitate și pașaportul rămân la ghișeu

Cartea de identitate se ridică tot de la ghișeu, deși cererea se poate programa online, iar noua carte electronică se eliberează în tot mai multe județe. Pașaportul cere prezență fizică pentru amprente, cu programare online obligatorie, la fel și permisul de conducere. Procurile notariale, deși unele cabinete lucrează și la distanță cu semnătură electronică calificată, se fac în majoritatea cazurilor tot față în față.

Un avertisment ține de siguranță: căutările pe internet pentru acte scot în față și site-uri care imită platformele statului sau vând servicii fără să livreze nimic.

Regula simplă: platformele instituțiilor au domenii care se termină în „.gov.ro” sau aparțin clar instituției, iar serviciile private serioase, precum eGhișeul.ro, afișează firma, datele de contact și prețul final înainte de plată. Cine cere plata în avans fără să spună clar cine este și ce livrează nu merită încrederea utilizatorului.