Harmony Pilates Studio a marcat, joi seară, deschiderea oficială a noului său spațiu din Sibiu, situat pe Strada Alpinismului nr. 5, Bloc C, parter, printr-un eveniment care a reunit persoane interesate de mișcare, sănătate și un stil de viață echilibrat.

Invitații au avut ocazia să descopere studioul Harmony Pilates Studio, să testeze aparatele Pilates Reformer, să afle mai multe despre beneficiile acestei metode de antrenament și să petreacă o seară într-o atmosferă relaxată, alături de echipa Harmony Pilates Studio. Participanții au fost întâmpinați cu gustări, băuturi, cadouri și au beneficiat de reduceri speciale la abonamente, disponibile în cadrul evenimentului.

„Ne-am dorit ca inaugurarea să fie mai mult decât o simplă deschidere de studio. A fost un prilej de a cunoaște oamenii din comunitate, de a le prezenta beneficiile Pilates Reformer și de a pune bazele unei comunități în care sănătatea și starea de bine sunt pe primul loc”, transmit reprezentanții Harmony Pilates Studio.

Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography

Antrenamente în grupuri restrânse sau individuale, adaptate fiecărui client

Harmony Pilates Studio este un studio boutique, echipat cu trei aparate Pilates Reformer, ceea ce permite desfășurarea ședințelor în grupuri restrânse, de maximum trei persoane, dar și sesiuni individuale, în format 1 la 1 cu instructorul.

Antrenamentele sunt coordonate de Sandra Popescu Stoica, instructor acreditat în Pilates, cu studii de master în Kinetoterapie, fiecare program fiind adaptat în funcție de obiectivele, nivelul de pregătire și nevoile fiecărui client.

Pentru o evaluare cât mai precisă, studioul dispune și de un cântar profesional Tanita, care realizează o analiză corporală completă, oferind informații despre masa musculară, procentul de grăsime, nivelul de hidratare și alți indicatori importanți pentru monitorizarea progresului.

Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography

Ședință de test la doar 75 de lei

Cei care doresc să descopere această metodă de antrenament pot beneficia de o ședință de test la prețul de 75 de lei. Ulterior, sunt disponibile abonamente pentru clase de grup sau ședințe individuale, în variante de 4, 8 sau 12 ședințe.

Programările se realizează prin intermediul unei aplicații dedicate, care permite rezervarea rapidă și ușoară a ședințelor. Programările online se pot face AICI.

Cei interesați pot afla mai multe informații și pot urmări activitatea studioului pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok, unde sunt prezentate clasele, sfaturi despre Pilates Reformer și noutățile din studio.

Harmony Pilates Studio își propune să ofere sibienilor un spațiu în care mișcarea, recuperarea și starea de bine se întâlnesc într-un cadru modern, profesionist și prietenos.

În completarea serviciilor oferite, în cadrul studioului sunt disponibile și suplimente naturale din gama Revital Saenciuc, produse 100% românești, concepute pentru a susține sănătatea, recuperarea și un stil de viață echilibrat.

Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography Diana Patrascu Photography