Imagini revoltătoare au fost surprinse în plină zi într-o parcare din Sibiu. Trei tineri au fost filmați în timp ce verificau portierele autoturismelor parcate în spatele blocurilor de pe Bulevardul Mihai Viteazu, încercând să găsească mașini lăsate neîncuiate.

Ce arată imaginile filmate în parcare

Incidentul a avut loc joi, 6 august, în jurul orei 16:20. Deși acțiunea s-a desfășurat la o oră cu trafic pietonal intens, cei trei tineri au mers din mașină în mașină și au tras de mânerele ușilor fără nicio ezitare.

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▶ Vezi pagina acestui video: Vandalism sau tentativă de furt? Tineri suprinși cum trag de portierele unor mașini în Sibiu — VIDEO

„Pe Bulevardul Mihai Viteazu nr. 19 din Sibiu, în parcarea din spatele blocului, 3 tineri au încercat portierele mașinilor. În parcarea de unde am trimis filmarea nu au găsit nicio mașină deschisă, dar cu siguranță umblă prin tot orașul. Am trimis deja imaginile la Secția 1 Poliție Hipodrom”, a precizat martorul care a filmat întreaga scenă.

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Recomandările polițiștilor

Pentru a preveni astfel de incidente, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să se asigure întotdeauna că au încuiat vehiculul, să nu lase la vedere pe scaune bunuri de valoare precum telefoane, genți sau bani care pot atrage hoții și să raporteze imediat orice persoană sau comportament suspect la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată secție de poliție.

În cazul în care un autoturism a fost totuși deschis sau avariat, polițiștii recomandă ca proprietarul să nu umble la vehicul înainte de sosirea echipajului, pentru a nu compromite eventualele urme, și să depună plângere la secția de poliție de care aparține zona. Înregistrările camerelor de supraveghere ale blocurilor sau ale camerelor auto de bord pot fi predate anchetatorilor și folosite ca probe pentru identificarea persoanelor implicate.

Cazuri semnalate și în trecut în Sibiu și împrejurimi

Nu este primul episod de acest fel documentat de Ora de Sibiu. Situații similare, în care persoane au fost surprinse verificând pe rând portierele autoturismelor parcate, au fost semnalate anterior atât în municipiul Sibiu, cât și în localitățile limitrofe. În astfel de cazuri, autorii mizează pe mașinile lăsate descuiate din neatenție și pe bunurile lăsate la vedere în habitaclu.