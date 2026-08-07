Pe scurt: Ce se întâmplă cu banii de pe cardul de educație dacă un profesor pleacă din sistem înainte de septembrie și cum verifică statul automat cine mai e la catedră.

Profesorii și personalul didactic auxiliar vor primi prima de carieră didactică de 1.500 de lei până la 31 august 2026.

Iar dacă își continuă activitatea în sistemul de învățământ vor putea cheltui banii până la 31 august 2027, respectiv 30 septembrie 2027 pentru învățământul universitar, conform Legii de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 39/2026 privind prima de carieră didactică și prima de carieră profesională, publicată în Monitorul Oficial din 5 august, potrivit Edupedu.ro.

Legea stabilește termenul până la care poate fi făcută alimentarea cardurilor cu prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026:

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„Pentru anul școlar/universitar 2025-2026, alimentarea măsurilor de susținere se realizează ori de câte ori este necesar, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar/universitar 2025-2026, respectiv până la data de 31 august 2026 pentru anul școlar 2025-2026 și, respectiv, până la data de 30 septembrie 2026 pentru anul universitar 2025-2026”, se arată în text.

Din suma de 1.500 de lei, minimum 975 de lei trebuie cheltuiți pentru cursuri de formare profesională, iar restul poate fi folosit pentru cărți, abonamente la platforme educaționale, materiale didactice și bilete la muzee și teatru.

Edupedu.ro a semnalat cele 9 modificări aduse normelor în vigoare, printre care prelungirea perioadei în care banii pot fi utilizați, retragerea sumelor rămase neutilizate pentru profesorii care nu mai sunt în sistem în anul școlar 2026-2027 și obligația încărcării certificatului de absolvire a cursului de formare în aplicația STS până cel târziu la 31 martie 2028.

Ce se întâmplă cu banii dacă profesorii pleacă din sistem

Cea mai importantă modificare îi privește pe profesorii care rămân în activitate. Potrivit legii, „beneficiarii finali ai primei de carieră didactică acordate în anul școlar/universitar 2025-2026 care rămân în activitate în anul școlar/universitar 2026-2027 pot utiliza prima până la finalul anului școlar/universitar 2026-2027, respectiv până la data de 31 august 2027 pentru anul școlar și, respectiv, până la data de 30 septembrie 2027 pentru anul universitar”.

În schimb, pentru beneficiarii care nu mai sunt în activitate în sistemul de învățământ în anul școlar/universitar 2026-2027, „se retrag sumele din prima de carieră didactică rămase neutilizate la finalul anului școlar/universitar 2025-2026”, potrivit textului legii.

Verificarea faptului că un beneficiar este încă angajat în sistem se face automat, prin STS și REGES-ONLINE.

Serviciul de Telecomunicații Speciale realizează, prin intermediul aplicației informatice, verificările externe necesare pentru stabilirea beneficiarilor care au rămas în activitate și în anul școlar/universitar 2026-2027.

În termen de 10 zile de la introducerea datelor de către Ministerul Educației și Cercetării, STS pune la dispoziția Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lista beneficiarilor rămași în sistem, dar și lista celor care nu mai activează, cu detalii din REGES-ONLINE privind starea contractului lor, liste validate final de utilizatorii din cadrul Ministerului Educației.

De asemenea, profesorii care folosesc banii pentru cursuri de formare profesională au obligația de a încărca certificatul de absolvire în aplicația informatică dezvoltată de STS în termen de maximum 5 luni de la data utilizării sumei, dar nu mai târziu de 31 martie 2028, în urma înregistrării unui cont în platformă.

Categorii noi de beneficiari și de unde vine finanțarea

Prima de carieră didactică se va acorda, pentru prima dată, și pentru personalul din creșele cu personalitate juridică nearondate unei școli, colegiile naționale militare, unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și unitățile de învățământ subordonate Ministerului Justiției. Pentru acești beneficiari, inspectoratele școlare vor transmite listele către Ministerul Educației, în vederea centralizării.

Edupedu.ro a semnalat încă din luna mai că prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesori abia în august, întrucât banii se dau prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, prin apelul „Susținerea în carieră a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar prin finanțarea primelor de carieră didactică”, lansat pe 27 mai de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Perioada de depunere a proiectului a fost 28 mai – 31 iulie 2026, conform ghidului solicitantului, iar procedura pentru prima de carieră didactică 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 28 iulie, potrivit informațiilor privind Ordonanța de urgență prin care au fost deblocate primele dascălilor.