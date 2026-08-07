Pe scurt: Vest de foc și ploi puține la început, apoi o ușoară revenire spre normal – iată cum arată prognoza ANM pentru fiecare din următoarele patru săptămâni.

România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, în timp ce începutul intervalului va aduce un deficit semnificativ de precipitații, potrivit estimării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 10 august – 7 septembrie 2026, transmisă de Mediafax.

ANM a publicat estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar vestul și centrul țării vor avea parte de temperaturi peste normal și puține precipitații pe cea mai mare parte a intervalului.

Prima săptămână aduce secetă în vestul, nordul și centrul țării

În intervalul 10 august – 17 august 2026, valorile termice se vor situa peste cele specifice acestei perioade în regiunile vestice și centrale, dar vor fi ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest se vor menține în general apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, potrivit ANM.

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Săptămâna 17 august – 24 august 2026 continuă tendința de temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile vestice și centrale. Spre deosebire de intervalul anterior, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Ultimele două săptămâni din august aduc o revenire spre normal

Pentru intervalul 24 august – 31 august 2026, ANM estimează că temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și centrale. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nordice, iar în rest se va menține în general apropiat de normal.

În ultima săptămână analizată, 31 august – 7 septembrie 2026, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în cele vestice și centrale. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Estimarea ANM vine după o perioadă marcată de cod roșu de caniculă și furtuni puternice în aproape toată țara, autoritățile emițând anterior și avertizări actualizate de cod portocaliu pentru furtuni și grindină în mai multe zone ale țării.