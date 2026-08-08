Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază, în zona giratoriului de la Metro din Sibiu, iar circulația este afectată.

Din primele informații, în accident a fost implicată o motocicletă, iar în urma impactului au rezultat victime. Toate persoanele implicate sunt stabile.

Sursa foto: Info trafic Sibiu whatsapp

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în zonă și să ia în calcul faptul că traficul se poate aglomera în următoarea perioadă.

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