Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază, în zona giratoriului de la Metro din Sibiu, iar circulația este afectată.
Din primele informații, în accident a fost implicată o motocicletă, iar în urma impactului au rezultat victime. Toate persoanele implicate sunt stabile.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în zonă și să ia în calcul faptul că traficul se poate aglomera în următoarea perioadă.
Revenim cu detalii.
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