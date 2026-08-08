Pe scurt: Trei coduri galbene active în aceeași zi: caniculă în sud și sud-vest, vânt puternic în Moldova și furtuni cu grindină în zona Sibiului și a Transilvaniei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru sâmbătă, 8 august 2026, trei avertizări de tip cod galben, valabile în intervale orare diferite și pentru zone distincte ale țării. Fenomenele anunțate variază de la caniculă și disconfort termic ridicat până la vijelii, averse torențiale și grindină.

Primul cod galben, valabil între orele 10:00 și 21:00, semnalează un val de căldură persistent în Banat, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Vor fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge la 34–37 de grade. Județele vizate sunt Timișoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dolj, Olt, Teleorman, Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea, Constanța, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Vânt cu rafale de până la 70 km/h în Moldova și estul Munteniei

Al doilea cod galben, în vigoare între orele 10:00 și 23:00, anunță intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și nordul Dobrogei. În aceste zone, la rafală se vor atinge viteze de 50–70 km/h. ANM a precizat că intensificări ale vântului vor fi local și în vestul și sud-vestul teritoriului, cu rafale de 40–45 km/h și izolat de peste 50–55 km/h. Județele afectate sunt Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași.

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Vijelii, averse torențiale și grindină în zona Sibiului și Transilvaniei

Al treilea cod galben, valabil între orele 12:00 și 22:00, semnalează instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ. Potrivit ANM, în jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin vânt cu rafale de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni, de 1–2 cm.

În intervale scurte de timp, de 1–3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp, iar în zonele montane, pe arii restrânse, de 30–50 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Olteniei, Munteniei și Transilvaniei. Județele vizate de acest cod galben sunt Alba, Mureș, Harghita, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Gorj, Vâlcea, Dâmbovița, Prahova, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.