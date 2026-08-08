CSC Șelimbăr a remizat sâmbătă, la Cisnădie scor 1-1 cu Poli Timișoara, în etapa a II-a din sezonul regulat al Ligii 2.

Favorită la promovare în Liga 2 după transferurile făcute în această vară, Poli Timișoara a atacat la Cisnădie cu Chițu, fostul vârf al lui FC Hermannstadt. Echipa lui Eugen Beza venea după o înfrângere pe final la Bistrița, acolo unde a condus, dar a cedat în ultimele minute.

După o primă repriză albă, Al. Luca a fost aproape de gol pentru sibieni în minutul 50, când șutul său a fost deviat de portarul Micu în transversală.

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Șelimbăr a deschis scorul în minutul 56, când Petrescu a pasat decisiv și Cosmin Bucuroiu a finalizat cu o ”scăriță” din 7 metri.

Daniel Benzar a intrat pe teren la Șelimbăr în minutul 65, dar nu a apucat să joce contra fratelui său, Romario Benzar fiind schimbat la pauză la Timișoara.

Poli a egalat în minutul 83 prin Ștefanovic, șut puternic din 10 metri. Pe final, oaspeții puteau chiar câștiga, dar portarul Măluțan a salvat de pe linia porții.

S-a terminat 1-1, un rezultat pozitiv pentru CSC Șelimbăr, care astfel își trece în cont primul punct din acest sezon al Ligii 2.

De remarcat debutul în Liga 2 pentru Benjamin Kielhorn, jucător provenit de la Interstar. ”Pentru noi, comunitatea ASFC Interstar Sibiu, nu există bucurie mai mare decât să ne vedem copiii crescând și făcând pasul spre performanță. Benjamin este dovada vie că atunci când crezi în visul tău și muncești zi de zi, limitele dispar” a notat clubul Interstar după debutul fostului său jucător.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Horvat (Kielhorn 69), Wiktorski, Natea, Mihart – Boboc (A. Șerban 88), Al. Luca – Monea, P. Petrescu (Dr. Iancu 69), R. Cristea (D. Benzar 65), Bucuroiu (Cocoș 69). Antrenor: Eugen Beza