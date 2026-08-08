Pe scurt: Dansul popular și cântecul tradițional se întâlnesc cu producțiile scenice moderne pe Mainstage-ul UNTOLD, acolo unde Junii Sibiului spun că vor să arate publicului tânăr fața contemporană a folclorului.

Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului urcă sâmbătă, 8 august 2026, pe Mainstage-ul festivalului UNTOLD, într-un spectacol care combină folclorul românesc cu producțiile scenice specifice marilor festivaluri internaționale, potrivit unei postări publicate de ansamblu pe Facebook.

Spectacolul aduce pe scenă energia dansului popular și muzica tradițională, într-un concept artistic gândit special pentru context. Alături de Junii Sibiului, pe Mainstage urcă și artiștii Ionuț Fulea și Mariana Anghel, într-un show descris de organizatori drept o întâlnire între tradiție și modernitate.

Conceptul artistic al momentului îi aparține Silviei Macrea, care semnează și coregrafia alături de Alesea Sas. Partea muzicală a fost realizată de Cristian Obrejan, Radu Dinescu și Ovidiu Mărginean, care au lucrat la orchestrația spectacolului prezentat pe una dintre cele mai mari scene de festival din lume.

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Potrivit ansamblului, prezența Junilor Sibiului la UNTOLD este și o invitație adresată publicului tânăr de a descoperi folclorul românesc într-un cadru diferit de spațiile convenționale în care este de obicei prezentat, respectiv festivaluri de tradiție, concursuri de dans popular sau evenimente locale.

Activitatea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, structura din care face parte ansamblul, este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

Momentul de la UNTOLD vine la scurt timp după ce Junii Sibiului au anunțat un spectacol folcloric cu peste 100 de artiști pregătit pentru scena principală a festivalului, parte din efortul ansamblului de a aduce tradiția românească în fața unui public tânăr, obișnuit mai degrabă cu producții electronice și pop decât cu formații de dansuri populare.