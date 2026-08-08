Fostul fundaș stânga al lui FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru a semnat liber de contract cu Dundee United (Scoția) un contract pentru doi ani.

După ce a devenit liber de contractul cu FC Hermannstadt, Ciubotaru a revenit în Scoția, unde a mai evoluat la echipa a doua a celor de la Rangers.

El a fost prezentat vineri seară la Dundee United, un club de tradiție în prima ligă scoțiană. Va purta tricoul cu numărul 19, iar clubul scoțian a anunțat că va prezenta un amplu interviu cu el.

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”Sunt atât de fericit să fiu aici și abia aștept să-i întâlnesc pe fani, pe coechipierii mei și pe tot staff-ul tehnic. Imediat ce am auzit de interes, a fost o mișcare pe care am vrut să o fac.

Am mai locuit în Scoția și oportunitatea de a veni la acest club imens a fost una pe care nu am putut-o rata. Discuția cu managerul a fost cu adevărat pozitivă, iar faptul că am aflat despre planurile și ambițiile pentru sezonul următor a făcut decizia și mai ușoară.Aștept cu nerăbdare să încep cu toți băieții și abia aștept să-i întâlnesc în curând pe toți fanii”, a declarat Kevin Ciubotaru pentru paginile de socializare ale lui Dundee.

Foto: Dundee United

”Sunt încântat să-l primesc pe Kevin la echipă și aștept cu nerăbdare să lucrez cu el. Este un fundaș lateral tânăr și promițător, care va aduce o calitate reală în defensiva noastră și sunt încântat că a ales să ni se alăture.

A avut un sezon cu adevărat remarcabil în campania trecută și a jucat aproape 40 de meciuri în prima ligă românească și dedutând naționala de seniori, coniderăm că se alătură grupului cu o experiență valoroasă și o dorință reală de a se perfecționa și de a învăța în fiecare zi, ceea ce este o calitate importantă”, a spus și Jim Goodwin, antrenorul lui Dundee United.

Foto: Dundee United

Kevin Ciubotaru a făcut primii pași în fotbal în Italia, a plecat în Austria, la Rapid Viena, Austria XIII, Admira și TWL Youth, apoi s-a întors în Peninsulă, la Parma U19.

El a mai evoluat în Scoția, la Rangers B, înainte de a ajunge la FC Hermannstadt, în februarie 2023. În sezonul 2024/2025 a fost împrumutat la Unirea Ungheni, iar în 2025-2026 a fost titular de bază pentru sibieni în Superliga.

El a ajuns în Scoția alături de iubita sa, Andreea Popovici.