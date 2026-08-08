Locuitorii din Colonia Tălmaciu susțin că se confruntă de mai mult timp cu incidente care le provoacă teamă și nesiguranță, în special în rândul copiilor. Cel mai recent episod ar fi avut loc vineri, 7 august, când, potrivit localnicilor, mai mulți copii ar fi fost urmăriți cu biciul de o persoană care le-a adresat injurii și amenințări.

Oamenii din Colonia Tălmaciu spun că incidentul nu este unul izolat și că, încă de anul trecut, în zonă ar fi avut loc mai multe conflicte care au ajuns în atenția Poliției.

„Nu vorbim despre un incident izolat. Potrivit celor sesizate de locuitori, începând de anul trecut au existat în mod repetat situații conflictuale și incidente care au ajuns în atenția autorităților”, transmite Mihăilă Mircea, reprezentantul locuitorilor din Colonia Tălmaciu.

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Copiii, cei mai afectați

Potrivit locuitorilor, incidentul din 7 august a generat din nou îngrijorare în comunitate. Mai mulți copii ar fi relatat că au fost urmăriți de o persoană care ar fi avut un bici și care le-ar fi adresat injurii și amenințări.

Localnicii susțin că, în urma unor incidente anterioare, unul dintre copiii comunității ar fi beneficiat de un ordin de protecție emis de instanță.

Mircea Mihăilă, reprezentantul locuitorilor din Colonia Tălmaciu, precizează că nu dorește să stabilească vinovății și nici să judece public persoanele implicate, ci solicită autorităților să verifice fiecare sesizare și să ia măsuri preventive. „Nu ne propunem să stabilim noi vinovații și nu dorim să judecăm pe nimeni în spațiul public. Aceste lucruri trebuie stabilite de autoritățile competente, în urma verificărilor și a probelor existente”, transmit locuitorii din Colonia Tălmaciu.

Primarul: „Patrulează Poliția în zonă”

Primarul orașului Tălmaciu, Ioan Oancea, spune că autoritățile locale au fost informate despre incidentele anterioare și că au existat discuții cu poliția și cu persoanele implicate.

„Am fost anunțați la incidentele trecute. Împreună cu șeful postului de poliție am făcut o întrunire. I-am chemat și pe persoanele implicate și li s-a atras atenția să fie atenți”, a declarat primarul.

Edilul susține că există și o cercetare penală în cazul persoanelor reclamate. În ceea ce privește incidentul de vineri, primarul spune că a fost informat de reprezentantul comunității și că a recomandat sesizarea Poliției.

„M-a contactat reprezentantul locuiotorilor din Colonie pentru că din nou omul respectiv a alergat copiii și l-am sfătuit să sune la Poliție. Am sunat și eu și s-a făcut și patrulare”, a precizat Ioan Oancea.

Primarul afirmă că măsurile legale care pot fi luate împotriva persoanelor reclamate țin de Poliție, procuror și instanță. „Poliția și instanța pot să aplice anumite măsuri din punct de vedere legal. Procurorul ar trebui să îi pună sub interdicție. Prima sesizare a fost făcută acum o lună. Procurorul ar fi emis inclusiv un ordin de restricție. Până la urmă, măsurile pot fi luate de Poliție și de procuror, eu nu pot să intervin”, a mai spus primarul.

Primăria vrea mai multe camere de supraveghere

Ioan Oancea spune că sistemul de supraveghere video al orașului este finalizat, însă anumite zone, considerate mai problematice, ar necesita suplimentarea numărului de camere.

„Avem în implementare sistemul de supraveghere al orașului. Este finalizat, dar în anumite zone mai problematice ar trebui aduse modificări. Am solicitat firmei să suplimenteze numărul de camere pe Colonia Tălmaciu”, a explicat edilul.

Locuitorii consideră că prezența mai frecventă a echipajelor de ordine publică și monitorizarea zonelor în care se află copiii ar putea contribui la prevenirea unor noi incidente.

Ce solicită locuitorii din Colonia Tălmaciu

Prin sesizarea colectivă pe care intenționează să o depună, localnicii cer autorităților: verificarea incidentelor semnalate, verificarea situației și a eventualelor incidente anterioare, intensificarea patrulelor de ordine publică în zonele frecventate de copii și verificarea respectării eventualelor măsuri dispuse de instanță.

Locuitorii spun că au ales să facă publică situația pentru că, în opinia lor, siguranța copiilor este o problemă care privește întreaga comunitate. „Nu vrem scandal. Nu vrem răzbunare. Vrem siguranță”, a transmis comunitatea din Colonia Tălmaciu, prin reprezentantul acesteia, Mihaila Mircea.

În perioada următoare, localnicii care doresc să susțină demersul vor putea semna o nouă sesizare colectivă, care urmează să fie transmisă instituțiilor competente. „Nu cerem privilegii pentru nimeni. Cerem același lucru pentru toți: respectarea legii și siguranță pentru copiii și locuitorii din Colonia Tălmaciu”, mai transmit reprezentanții comunității.