Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit, vineri după-amiază, în zona Avrigului, pe Valea Avrigului. Flăcările au afectat aproximativ 60 de hectare de teren, potrivit reprezentanților ISU Sibiu.

Incendiul din zona Avrigului s-a manifestat inițial pe o suprafață de aproximativ 50 de hectare, însă, în urma evaluării intervenției, suprafața afectată a fost estimată la circa 60 de hectare. „Cauza probabilă a incendiului este focul deschis în spații deschise. Au fost afectate 60 de hectare de teren”, a declarat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

La stingerea incendiului au intervenit pompierii sibieni, care au primit sprijin și din partea constructorului turc Makyol, compania care realizează lucrările la autostrada Sibiu–Făgăraș.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Noi imagini cu incendiul de 60 de hectare de la Avrig surprinse de constructori de la autostradă. Cauza potrivit ISU — VIDEO

Citește și: Incendiul de vegetație de pe Valea Avrigului se manifestă pe 50 de hectare: „Intervenția este de lungă durată” / video foto UPDATE

Utilajele și personalul constructorului aflat în zonă au sărit în ajutorul pompierilor pentru limitarea și stingerea flăcărilor. Intervenția a fost cu atât mai importantă cu cât incendiul s-a manifestat pe o suprafață extinsă de vegetație.

Reprezentanții Makyol Construction, care lucrau în zonă, au observat fumul de la distanță și au alertat autoritățile. Ulterior, la solicitarea și cu sprijinul administrației locale, angajații companiei au intervenit pentru a ajuta la stingerea incendiului. „Ei lucrau în zonă, dar au văzut fum din depărtare și au sunat, cei de la Makyol. Din directiva primarului au ajutat la stingerea incendiului”, a declarat Safa, traducător în cadrul Makyol Construction.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este utilizarea focului deschis în spații deschise, o practică ce poate duce la propagarea rapidă a focului, în special în perioadele cu vegetație uscată.

Incendiul de pe Valea Avrigului a afectat în total aproximativ 60 de hectare de teren.