Pe scurt: Scurgeri pe versanți, viituri rapide și posibile depășiri ale cotelor de atenție pe zeci de râuri din vestul, centrul și sudul țării — vezi ce județe sunt vizate de avertizarea INHGA.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o atenționare cod galben de inundații, valabilă până duminică, pentru mai multe râuri din bazinele hidrografice Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Buzău, potrivit AGERPRES.

Avertizarea este în vigoare în intervalul 8 august, ora 12:00 – 9 august, ora 09:00, perioadă în care sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, dar și creșteri de debite și de niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Care sunt râurile și județele vizate de avertizarea hidrologică

Sunt vizate cursuri de apă din bazinul Mureș – bazinul amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Târnava, în județele Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Alba și Cluj. Sunt incluse și Târnava Mică, cu bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior (Harghita, Mureș și Alba), precum și Târnava Mare, cu bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior (Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba). Avertizarea acoperă și afluenții Mureșului aferenți sectorului aval confluență cu Târnava – amonte S.H. Brănișca, în județele Alba, Sibiu și Hunedoara.

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În bazinul Jiu, atenționarea vizează sectorul amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari, în județele Hunedoara și Gorj, precum și Gilortul, cu bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județul Gorj. Pe Olt, sunt vizate bazinul amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ionești, în județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș, alături de Oltețul, cu bazinul superior, în județele Gorj și Vâlcea.

Avertizarea include și bazinul superior al Argeșului, respectiv al Dâmboviței, în județele Argeș și Dâmbovița, precum și Ialomița, cu bazinul amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Băleni, alături de Cricovul Dulce, în județele Dâmbovița și Prahova. Sunt vizate și Prahova, cu bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Prahova și Ialomița, precum și Buzăul, cu bazinul amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița, în județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova.

Potrivit INHGA, fenomenele hidrologice potențial periculoase vizează în principal scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale. Acestea se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Alba și Brașov.

Institutul mai precizează că fenomenele prognozate se pot manifesta și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate.