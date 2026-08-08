Pe scurt: Ani de avertismente și un tronson intens circulat vara: iată ce se schimbă la intrarea în Avrig, pe DN1, și de ce constructorul are nevoie de câteva săptămâni în plus pentru asfaltare.

Avrigenii și turiștii care tranzitează această zonă a județului Sibiu vor avea în curând acces mai sigur pe DN1, la finalul unei investiții considerate de strictă necesitate. Este vorba despre realizarea unui sens giratoriu la intrarea în Avrig dinspre Sibiu, un punct de trafic despre care comunitatea locală și primarul Adrian David atrag atenția de ani de zile, potrivit unei postări a deputatei Raluca Turcan pe Facebook.

Parlamentarul spune că a contribuit la urgentarea realizării acestei lucrări, subliniind că îngrijorarea sa este legată în mod special de șantierele care intersectează unul dintre cele mai circulate tronsoane de drum național din România. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât DN1 în județul Sibiu înregistrează un trafic ridicat mai ales în perioada concediilor de vară. Din acest motiv, Raluca Turcan afirmă că documentează la fața locului, alături de primari, fiecare șantier problematic în parte.

Estimările privind finalizarea lucrărilor de la Avrig

Potrivit sursei citate, estimările privind finalizarea investiției sunt optimiste și se bazează pe trei factori: seriozitatea constructorului, buna coordonare a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și sprijinul acordat de Primăria Avrig. Este vorba despre etapa în care se toarnă covorul asfaltic complet pe zona sensului giratoriu, operațiune care, pentru câteva momente, va îngreuna circulația rutieră în zonă.

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Conform anunțului, această etapă urmează să fie finalizată în următoarele câteva săptămâni, astfel încât restul lucrărilor programate până la recepția investiției să nu mai genereze probleme majore de trafic pe DN1 la Avrig. Practic, odată încheiată așternerea asfaltului, riscul de blocaje sau întârzieri pentru șoferii care tranzitează intersecția ar urma să scadă semnificativ, chiar dacă lucrările conexe vor continua până la recepția finală a proiectului.