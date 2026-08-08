Sibianul Daniel Natea a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Balcanic de Judo pentru Seniori, desfășurat la Tirana.
Alături de echipa națională de judo a României, Daniel Natea (34 ani) a contribuit la cucerirea medaliei de argint în competiția pe echipe mixte, după un parcurs impresionant.
Totodată, el a urcat și pe podium în proba individuală, unde a obținut medalia de bronz.
”Prin muncă, disciplină și determinare, Daniel demonstrează că performanța poate fi atinsă atât în activitatea profesională, cât și în sportul de înalt nivel” se arată pe pagina oficială Poliția Sibiu.
Cetățean de onare al Sibiului, polițistul Daniel Natea este cel mai important judoka român din ultimii 15 ani, după ce a cucerit peste 500 de medalii. Principalul său țel este acum participarea la Olimpiada din 2028.
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