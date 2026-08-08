Sibiul se numără printre orașele din România cu cele mai puține spații verzi publice raportate la numărul de locuitori. În medie, fiecărui sibian îi revin doar 14 metri pătrați de spațiu verde public, de aproape cinci ori mai puțin decât recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Sibiul are din ce în ce mai mult spațiu verde raportat la numărul de locuitori. Datele pentru perioada 2021–2025 arată o creștere importantă a suprafeței spațiilor verzi din municipiu, în timp ce populația raportată de Institutul Național de Statistică a scăzut constant.

„Suprafața spațiilor verzi din municipiul Sibiu a crescut de la 447,86 hectare în 2021 la 496,84 hectare în 2025. Este o creștere de aproximativ 48,98 hectare, aproape 11% în cinci ani”, a transmis Primăria Municipiului Sibiu.

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Evoluția nu a fost însă aceeași în fiecare an. În 2021 și 2022, suprafața spațiilor verzi era de aproximativ 447,86 hectare, iar în 2023 aceasta a ajuns la 496,84 hectare, valoare care s-a menținut și în 2024 și 2025.

Mai mult spațiu verde pentru fiecare sibian

Astfel, în doar cinci ani, suprafața verde disponibilă raportată la un locuitor a crescut cu 4,13 metri pătrați, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 15,4%. „Unul dintre cele mai importante aspecte este suprafața de spațiu verde raportată la numărul de locuitori. În 2021, unui locuitor îi reveneau 26,88 metri pătrați de spațiu verde. În 2025, valoarea a ajuns la 31,01 metri pătrați pe locuitor”, a transmis Primăria Municipiulu Sibiu.

Această evoluție este influențată atât de extinderea suprafețelor verzi, cât și de scăderea populației municipiului.

Prin comparație, legislația din România prevede un minim de 26 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, iar Organizația Mondială a Sănătății recomandă chiar 50 de metri pătrați, considerând că această suprafață contribuie la un mediu urban sănătos și la o calitate mai bună a vieții.

Populația Sibiului este în scădere

Datele indică o scădere constantă a numărului de locuitori. Dacă în 2021 municipiul Sibiu avea 166.611 locuitori, în 2025 numărul acestora a ajuns la 160.228.

În total, în perioada analizată, populația a scăzut cu 6.383 de persoane, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 3,8%.

În același timp, suprafața intravilană a municipiului a rămas relativ stabilă. Aceasta a fost de 5.032,86 hectare în 2021, a crescut ușor în 2022, iar în 2023 și 2024 s-a situat la aproximativ 5.024,30 hectare. În 2025, suprafața intravilană a ajuns la aproximativ 5.033,76 hectare.

Sibiul, ultimul între marile orașe

Potrivit unei analize realizate de Storia, Sibiul are doar 235 de hectare de spații verzi publice, ceea ce reprezintă 1,9% din suprafața orașului. Este cea mai mică pondere dintre cele mai mari zece orașe din România.

Prin comparație, legislația națională prevede un minimum de 26 mp de spațiu verde pentru fiecare locuitor, iar recomandarea OMS este de 50 mp.

Dintre marile orașe ale României, București se remarcă prin cea mai mare suprafață de spațiu verde și cel mai mare procentaj de spațiu verde raportat la suprafața oficială a orașului: 4.506 hectare. Singurul alt oraș în care proporția spațiilor verzi publice depășește 10la sută este Craiova, cu o proporție de 12,8 la sută datorită celor 1.046 de hectare de spații verzi. De asemenea, aproape de acest prag este și Iași, cu o proporție de spații verzi publice de 9 la sută.

Citește și: Sibiu e pe ultimul loc între marile orașe ale României la spații verzi: doar 1,9% din suprafața orașului / analiză Storia

Unde sunt spațiile verzi din Sibiu?

Deși cifra de 10,76 metri pătrați poate părea surprinzătoare, orașul dispune de numeroase parcuri și zone verzi. Cea mai mare parte a suprafeței este concentrată însă în câteva zone mari. Cel mai întins parc este Sub Arini, care ocupă peste 21 de hectare și rămâne principalul loc de recreere al sibienilor.

O suprafață importantă este reprezentată și de Pădurea Dumbrava, aflată la marginea orașului, împreună cu zona Muzeului ASTRA și Grădina Zoologică. În evidențele spațiilor verzi sunt incluse și numeroase scuaruri, aliniamente stradale, spații dintre blocuri, terenurile verzi din jurul spitalelor, stadionelor și cimitirelor.

În total, municipiul are peste 3,6 milioane de metri pătrați de spații verzi, însă nu toate sunt parcuri publice în care oamenii își pot petrece timpul liber.

Cele mai mari parcuri din Sibiu

Printre cele mai importante parcuri ale orașului se numără:

Parcul Sub Arini – aproximativ 212.000 metri pătrați;

Parcul Cristianului – aproape 29.300 metri pătrați;

Parcul Ștrand – aproape 13.900 metri pătrați;

Parcul Terezian – aproximativ 9.250 metri pătrați;

Parcul Tineretului – aproximativ 8.850 metri pătrați;

Parcul Cetății – aproximativ 8.300 metri pătrați;

Parcul Vasile Aaron – aproximativ 8.200 metri pătrați.

Situația ar urma să se îmbunătățească în anii următori. Noul Plan urbanistic general al Sibiului prevede extinderea suprafețelor verzi ale orașului cu peste 100 de ha, astfel încât să fie depășit standardul de minim de 26 de mp/locuitor.

Documentația prevede și dezvoltarea unei rețele de coridoare verzi pietonale, care să facă legătura între cartiere, Parcul Sub Arini, Pădurea Dumbrava și celelalte zone de agrement din jurul orașului. Dacă aceste proiecte vor fi implementate, Sibiul ar putea recupera o parte din decalajul față de celelalte mari orașe din țară în ceea ce privește spațiile verzi disponibile pentru locuitori.