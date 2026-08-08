Un accident rutier a avut loc sâmbătă după-amiază, între o mașină și un autobuz Tursib pe strada Vasile Cârlova din Sibiu.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ.

„ISU Sibiu a intervenit de urgență pe strada Vasile Cârlova la un accident rutier. La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ. În urma evaluării medicale, 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, este vorba de un minor (17 ani) și 3 adulți (o femeie și doi bărbați). Aceștia au suferit ușoare traumatisme și au fost transportați la spital pentru investigații de specialitate”, a transmis ISU Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Toate cele patru victime, un minor de 17 ani și trei adulți – o femeie și doi bărbați – au suferit traumatisme ușoare și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

IPJ Sibiu precizează, printr-un comunicat, modul în care s-a produs accidentul rutier de pe strada Vasile Cârlova. Potrivit polițiștilor rutieri, „în timp ce conducea un autoturism pe strada Ștrandului, o tânără în vârstă de 18 ani din județul Brașov, la intersecția cu strada Vasile Cârlova, a virat la stânga și nu a acordat prioritate de trecere unui vehicul destinat transportului public care se deplasa pe strada Vasile Cârlova către strada Maramureșului, condus de către un bărbat în vârstă de 43 de ani, din Șelimbăr”.

Potrivit sursei citate, tânăra de 18 ani și cei trei pasageri din autoturismul condus de aceasta, tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani, din județul Brașov, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. IPJ Sibiu arată că „cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier” și menționează că nu au fost semnalate probleme majore de trafic.

SAJ Sibiu confirmă faptul că accidentul rutier de pe strada Vasile Cârlova s-a produs între un autoturism și un autobuz. „SAJ Sibiu a intervenit cu un echipaj de tip B în Sibiu pe str. V. Cârlova, la un accident rutier produs între un autoturism și un autobuz. Echipajele SAJ și ISU sosite la fața locului au asistat medical patru persoane”, precizează instituția.

Potrivit SAJ Sibiu, echipajul de ambulanță a transportat la UPU Sibiu o tânără în vârstă de 18 ani, aceasta suferind un traumatism lombar.