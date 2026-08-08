Pe scurt: În timp ce Jumbo se extinde și crește pe piețele vecine, în România vânzările continuă să scadă lună de lună. Compania anunță însă un magazin nou la Baia Mare.

Vânzările lanțului de magazine Jumbo au continuat să scadă în România pentru a șaptea lună consecutivă, potrivit datelor consultate de HotNews.ro de pe site-ul Profit.ro. Retailerul grec de jucării și decorațiuni invocă un mediu operațional dificil pentru scăderea constantă a vânzărilor pe piața locală.

Potrivit acelorași date, vânzările Jumbo în România, a doua mare piață pentru grup, au scăzut cu aproximativ 3% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Declinul este totuși mai mic decât cel înregistrat în iunie, când scăderea fusese de aproape trei ori mai mare comparativ cu iunie 2025.

România rămâne singura piață negativă pentru grupul grec. Pe toate celelalte piețe pe care activează, Jumbo înregistrează creșteri: Grecia, Cipru și Bulgaria raportează evoluții pozitive ale vânzărilor, contrastând cu situația din România.

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Compania invocă înăspririle fiscale și scăderea consumului

De la începutul anului 2026, vânzările Jumbo în România au scăzut cu 6%, în condițiile în care lanțul „a continuat să fie afectat de măsurile de înăsprire fiscală și de cererea dificilă de consum”, potrivit sursei citate. Situația vine într-un context mai larg în care mai mulți retaileri activi în România semnalează dificultăți legate de puterea de cumpărare a consumatorilor și de modificările fiscale din ultima perioadă.

În pofida rezultatelor negative, Jumbo nu renunță la planurile de extindere pe piața locală. Compania deține în prezent 20 de magazine în România și plănuiește deschiderea unui nou magazin în acest an, la Baia Mare. De asemenea, retailerul grec lucrează la lansarea unui nou format de magazine, fără ca detalii suplimentare despre acest concept să fie făcute publice deocamdată.

Extinderea planificată de Jumbo vine în același interval în care alți jucători internaționali din retail analizează intrarea sau consolidarea pe piața din România, precum negocierile purtate de gigantul japonez 7-Eleven pentru achiziția unui lanț de magazine.