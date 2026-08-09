Pe scurt:
Localnicii au crezut zvonurile de pe TikTok despre o „ambulanță care fură copii” și au atacat echipajul medical care venea să salveze un pacient. Poliția nu a trimis niciun echipaj la apelul la 112.
O ambulanță din județul Cluj a fost atacată cu bâte, topoare și pietre sâmbătă seara, 8 august 2026, în timpul unei intervenții pentru salvarea unui pacient din comuna Recea Cristur, potrivit Mediafax.
Echipajul a fost solicitat pentru un pacient care acuza o stare de rău. La intrarea în localitate, medicii s-au oprit să ceară indicații despre traseu. În loc să le ofere ajutor, un grup de localnici a început să se agite și să filmeze ambulanța. Potrivit Dejeanul.ro, oamenii auziseră zvonuri de pe TikTok despre o presupusă „ambulanță care fură copii”.
Ambulanța, blocată și lovită cu bâte și topoare pe drumul spre spital
Medicii au reușit totuși să ajungă la domiciliul pacientului și l-au preluat pentru a-l transporta la spitalul din Dej. Pe drum însă, ambulanța a fost blocată de un autoturism. Mai mulți indivizi au coborât din mașină și au început să lovească autospeciala cu bâte și topoare. Mulțimea furioasă a aruncat și cu o piatră, spărgând geamul ambulanței, iar șoferul a fost rănit la ochi de cioburile de sticlă.
Echipajul ar fi încercat să sune la 112 în timpul atacului asupra ambulanței, însă niciun echipaj de poliție nu a fost trimis în ajutor. Șoferul a reușit, în ciuda rănii, să fugă cu autospeciala și să conducă până la Cluj-Napoca.
Ajuns la Cluj-Napoca, șoferul ambulanței a fost operat de urgență. Cioburile i-au afectat corneea, iar potrivit medicilor, acesta are nevoie de cel puțin trei luni pentru recuperare.
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