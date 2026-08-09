Pe scurt: Roți mici, ghidon nepotrivit pentru femei și aproape nimeni cu cască pe cap: un studiu britanic arată de ce trotinetele electrice devin mai periculoase decât motocicletele.

Conducătorii de trotinete electrice sunt de trei ori mai predispuși la traumatisme cranio-cerebrale decât motocicliștii, potrivit unei analize a accidentelor din Anglia și Țara Galilor, potrivit Mediafax, care citează The Guardian. Femeile sunt deosebit de expuse riscului de vătămări grave, arată cercetarea.

Guvernul britanic a susținut închirierea de trotinete electrice în Anglia încă din 2020, dar aproximativ 1 milion de trotinete electrice sunt deținute în privat în Regatul Unit. Acestea nu pot fi utilizate legal pe drumuri publice, poteci sau piste de biciclete, iar forțele de poliție din întreaga țară au confiscat mii de unități pentru că proprietarii lor încălcau legea.

Analiza accidentelor arată că femeile au fost implicate în aproximativ o treime mai multe coliziuni decât bărbații și au avut o probabilitate de peste două ori mai mare de a suferi răni grave. Copiii au fost, de asemenea, expuși riscului, 16% din rănile cauzate de trotinetele electrice fiind înregistrate la persoane sub 18 ani.

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De ce femeile suferă mai multe leziuni grave la piept

Constatările au condus la apeluri pentru a face trotinetele electrice mai stabile și mai sigure, în special pentru femei, care suferă mai multe leziuni la piept deoarece ghidonul este de obicei setat la o înălțime potrivită pentru bărbați. Experții spun că instruirea obligatorie în materie de siguranță rutieră și obligativitatea purtării căștilor ar fi, de asemenea, de ajutor.

David Bodansky, chirurg consultant în chirurgie, traumatologie și ortopedie la fundația NHS a spitalului Chelsea and Westminster, a apelat la registrul național al traumatismelor majore pentru a analiza leziunile cauzate de coliziuni cu trotinete electrice, motociclete și biciclete în 18 orașe din Anglia și Țara Galilor între 2020 și 2022. El a descoperit că utilizatorii de trotinete electrice aveau o probabilitate de peste trei ori mai mare de a suferi leziuni cerebrale traumatice sau leziuni ale vaselor de sânge și de 1,5 ori mai mare de a suferi leziuni ale organelor interne decât motocicliștii, cu o evoluție mai proastă decât a bicicliștilor în privința acestor tipuri de leziuni. Riscul lor de fracturi osoase era însă mai mic decât cel al bicicliștilor sau motocicliștilor.

Datele nu oferă o explicație clară pentru numărul mare de accidente cu trotinete electrice, dar Bodansky consideră că designul este un factor important. „Au roți foarte mici și este foarte ușor să intri cu una dintre ele într-o groapă”, a spus el. Mai puțin de 6% dintre utilizatorii de trotinete electrice au raportat că poartă cască, potrivit studiului publicat în Scientific Reports.

Cercetătorii cer legislație obligatorie și instruire pentru utilizatori

În timp ce unele studii anterioare au constatat că femeile erau mai predispuse să folosească trotinetele electrice pe trotuar, alte cercetări nu au observat diferențe între sexe. Într-un studiu din 2024, Dr. Petya Ventsislavova, lector senior în psihologia transporturilor la Universitatea Nottingham Trent, a constatat că mai mult de jumătate dintre utilizatorii de trotinete electrice au folosit trotuarele pentru a circula.

„Aceste cifre evidențiază nevoia urgentă de o legislație cuprinzătoare care să reglementeze trotinetele electrice private”, a declarat Ventsislavova. Potrivit ei, legislația ar trebui să clarifice nu doar unde și cum pot fi utilizate trotinetele electrice, ci și să includă instruire obligatorie în materie de siguranță. „Spre deosebire de mașini și motociclete, trotinetele electrice au fost introduse fără nicio cerință de instruire formală, în ciuda faptului că sunt vehicule motorizate”, a spus ea.

„Trotinetele electrice se manevrează foarte diferit față de biciclete. Cicliștii stau în poziție verticală, au un centru de greutate mai ridicat, folosesc o direcție mai sensibilă și sunt mai vulnerabili la frânările bruște cauzate de roțile mici care lovesc borduri, gropi sau resturi de pe șosea. Aceste caracteristici le fac inerent mai puțin stabile și contribuie la gravitatea rănilor în cazul accidentelor”, a explicat Ventsislavova.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Transporturilor din Marea Britanie a declarat: „Acestea sunt constatări îngrijorătoare, iar gândurile noastre sunt alături de oricine a fost rănit pe drumurile noastre. Siguranța rutieră este prioritatea noastră principală, motiv pentru care testele privind trotinetele electrice analizează utilizarea lor într-un mediu controlat acum, înainte de a actualiza legea pentru a ne asigura că pot fi utilizate în siguranță pe scară mai largă.”

Și în România, autoritățile locale au intensificat controalele privind circulația trotinetelor electrice. La Sibiu, polițiștii au aplicat amenzi trotinetiștilor care circulau pe promenada din Șelimbăr, iar IPJ Sibiu a semnalat o creștere a numărului de utilizatori și a purtat discuții cu cetățenii despre siguranță.