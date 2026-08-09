Pe scurt: Ansambluri din Turcia, Cipru, Ucraina și Italia urcă pe scenă duminică la Sibiu, iar seara se încheie cu un spectacol aniversar dedicat lui Robert Târnăveanu, 45 de ani de viață și 25 de activitate artistică.

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” continuă duminică, 9 august 2026, cu un program dens de evenimente în mai multe locații din Sibiu, potrivit Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, organizator alături de Consiliul Județean Sibiu.

Programul de dimineață și prânz aduce ansambluri din Turcia, Cipru și Ucraina

Ziua începe la ora 10.00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, cu un atelier de dansuri tradiționale turcești, susținut de ansamblul „Istanbuldans Spor Kulübü”. De la ora 12.00, la Muzeul Astra are loc Târgul de țară, cu spectacole folclorice, hora satului și animații culturale susținute de ansamblurile „Arcanul” din Fundu Moldovei, „Achna Forest” din Cipru și „Sonechko” din Ucraina.

La ora 13.00, în zona Promenada Mall – CineGold, sunt programate spectacole folclorice și animații culturale cu ansamblurile „Săliștenii” din Maramureș și Călușarii din Platforma Cotmeana. La ora 16.00, festivalul ajunge în comuna Cristian, unde este programat un spectacol folcloric.

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Seara se încheie cu spectacol aniversar dedicat lui Robert Târnăveanu

De la ora 19.00, în Piața Mare, are loc un spectacol folcloric susținut de ansamblurile „Folk I Picciotti Da Purtedda” din Italia, „Achna Forest” din Cipru și Călușarii din Platforma Cotmeana. Programul zilei se încheie la ora 20.00 cu un spectacol aniversar dedicat lui Robert Târnăveanu, marcând 45 de ani de viață și 25 de ani de activitate artistică.

La eveniment sunt anunțați să urce pe scenă Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Zorica Savu, Victorița Lăcătușu, Nicușor Iordan, Luminița Dejan și elevii Școlii Populare de Arte „Ilie Micu” Sibiu, Iulian Hanea, Anamaria Iorga, Geanina Gavrilă, Sînziana Ștefan, Ioana Ștefan, Alina Pinca, Camelia Cosma Stoiță, Ioana Brad, Traian Stoiță, Ovidiu Homorodean, Aurora, Săndel și Vlad Mihai, Adrian, Marian și Cristian Obrejan, Mariana Anghel și Adriana Anghel, Stana Stepanescu și Bojidar Ciobotin, alături de DJ David Ciente, Valentin Precup, Maria Chivu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Victor Lavric, Laura Lavric și Ionuț Fulea.

Pe scenă vor evolua și Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” și Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, sub conducerea muzicală a lui Cristian Obrejan și Radu Dinescu. Manager și coregraf al spectacolului este Silvia Macrea, care este și directorul festivalului, iar asistent coregraf este Alesea Sas. Prezentatoare este Iuliana Tudor.

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” este inclus în calendarul mondial CIOFF și este organizat de Consiliul Județean Sibiu și CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu. Printre partenerii evenimentului se numără Boromir, Therme București, Cricova, Clinica Dru, TVR1, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Muzeul Astra, Muzeul Brukenthal, Aeroportul Internațional Sibiu, Bere Sadu și Promenada Mall Sibiu. Ediția vine după o seară de sâmbătă în care mii de oameni au încins jocul în inima Sibiului, ca parte a celor trei seri de spectacol programate în Piața Mare.