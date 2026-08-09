Pe scurt:
Hunter Biden vorbește deschis despre suferința tatălui său: „Mi-aș dori să se plângă mai mult, pentru că situația nu e bună”.
Cancerul de prostată de care suferă fostul președinte american Joe Biden s-a extins la oase și în alte părți ale corpului, provocându-i dureri mari, a dezvăluit fiul său, Hunter Biden. Informația a fost confirmată potrivit Mediafax, care citează un interviu acordat de Hunter Biden postului BBC, preluat de Associated Press.
„Cancerul s-a răspândit, a metastazat la nivelul oaselor și dincolo de acestea. Este extrem de dureros și foarte debilitant din multe puncte de vedere”, a spus Hunter Biden în cadrul interviului.
Fiul fostului președinte cere mai multă deschidere despre boală
Hunter Biden a spus că diagnosticul a fost dificil pentru întreaga familie și că și-ar dori ca tatăl său să fie mai deschis despre experiența prin care trece. „E cu adevărat trist să vezi asta. Singurul lucru pe care l-aș spune despre tata, despre starea lui de sănătate din prezent, este că mi-aș dori să se plângă mai mult, pentru că situația nu e bună”, a mai declarat el.
În pofida problemelor de sănătate, Hunter Biden a precizat că fostul președinte continuă să fie implicat în spațiul public și să vorbească despre subiectele pe care le consideră importante.
Joe Biden, în vârstă de 83 de ani, a fost cel mai în vârstă președinte din istoria Statelor Unite. Fostul lider de la Casa Albă a fost diagnosticat cu cancer de prostată agresiv în luna mai a anului trecut, la mai puțin de patru luni de la încheierea mandatului.
Fostul președinte american urmează să publice volumul de memorii „Promise Me, America”, după alegerile intermediare din această toamnă.
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