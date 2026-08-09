Folclorul românesc a ajuns, sâmbătă seara, în mijlocul unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din România. Junii Sibiului au urcat pe Mainstage-ul UNTOLD, într-un spectacol construit special pentru publicul festivalului, obișnuit cu ritmurile pop, electronice și producțiile spectaculoase de pe scena principală.

Dansul popular și cântecul tradițional au fost aduse într-o formă scenică modernă, gândită pentru contextul UNTOLD. Junii Sibiului au transformat energia dansului și muzica tradițională într-un moment adaptat unei scene pe care, în mod obișnuit, publicul îi vede pe cei mai cunoscuți artiști ai muzicii contemporane.

Alături de Junii Sibiului au urcat pe Mainstage și Ionuț Fulea și Mariana Anghel, într-un spectacol prezentat drept o întâlnire între tradiție și modernitate.

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Folclorul, dus în fața unui public tânăr

Prezența Junilor Sibiului la UNTOLD vine cu un mesaj clar: tradiția poate ajunge și la generațiile tinere, inclusiv într-un spațiu dominat de muzica electronică și pop.

Spectacolul a fost construit astfel încât dansul popular și cântecul tradițional să funcționeze într-un context complet diferit de cel al unui spectacol folcloric clasic. Costume, mișcare, muzică și energie scenică au fost reunite într-un concept adaptat scenei principale a festivalului.

Pentru Junii Sibiului, apariția de la UNTOLD face parte din demersul de a prezenta publicului tânăr o față contemporană a folclorului românesc, fără ca acesta să își piardă identitatea.

Momentul de sâmbătă seara vine la scurt timp după anunțul că ansamblul sibian va participa la UNTOLD cu peste 100 de artiști, într-un spectacol folcloric pregătit special pentru Mainstage. Apariția a reprezentat astfel o continuare a proiectului prin care tradiția românească este scoasă din spațiul obișnuit al festivalurilor folclorice și dusă în fața unui public numeros și foarte tânăr.

Junii Sibiului, între tradiție și scena marilor festivaluri

Prezența pe scena principală UNTOLD reprezintă și o nouă etapă în modul în care folclorul românesc este prezentat publicului. Dansurile și cântecele tradiționale au ajuns, astfel, în același spațiu cu marile producții internaționale, într-un spectacol care a mizat pe energie și pe forța vizuală a dansului popular.

Activitatea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, structura din care face parte ansamblul, este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.