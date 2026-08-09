Lucky, un labrador metis, dispărut în timpul furtunii la Sibiu. Familia cere sprijinul sibienilor/ foto

Lucky, un labrador metiș auriu, a dispărut sâmbătă, 8 august, în timpul furtunii Sibiu. Patrupedul a fugit din zona Piața Cibin și este, cel mai probabil, foarte speriat.

Lucky a fost văzut ultima dată în cursul serii de sâmbătă în zona Vasile Aron și strada Semaforului, unde alerga debusolat. Familia se teme că acesta s-ar fi putut deplasa între timp către alte zone ale orașului.

„Îl căutăm pe Lucky deja de ieri. Aseară a fost văzut în zona Vasile Aron și str. Semaforului. Alerga debusolat, astăzi ar putea să fie deja prin alte zone”, este mesajul transmis de familie.

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Lucky este mascul, de talie mare, cu blană aurie, nu poartă zgardă și este microcipat. Pentru că este foarte speriat, nu se apropie ușor de străini.

Familia este plecată din țară și se bazează momentan pe ajutorul prietenilor care îl caută prin Sibiu. „Dacă doriți să ne ajutați la căutări, suntem tare recunoscători. Noi suntem plecați din țară și ne bazăm momentan doar pe ajutorul prietenilor care îl caută prin oraș”, au transmis proprietarii.

Oricine îl vede pe Lucky este rugat să nu încerce să îl urmărească sau să îl sperie, ci să anunțe imediat familia.

Chiar și o simplă observare a câinelui poate fi de mare ajutor pentru cei care încearcă să-i urmărească traseul și să-l aducă înapoi acasă. Pentru orice informație despre Lucky, sunați la numărul de telefon 0771 707 180.