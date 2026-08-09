Pe scurt: Patru străzi din Avrig rămân fără curent electric aproape o zi întreagă. Iată exact ce zone sunt afectate și în ce interval orar.

Locuitorii din Avrig trebuie să se pregătească pentru o întrerupere programată a energiei electrice, luni, 10 august 2026, între orele 09:00 și 17:00, potrivit unui anunț al Primăriei Orașului Avrig, care a preluat informația de la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Sibiu.

Potrivit anunțului, întreruperea este necesară pentru efectuarea unor lucrări de intervenție pe rețeaua electrică și va afecta integral străzile Râului și Sticlarilor. Parțial, fără curent vor rămâne și locuitorii de pe străzile Unirii și Cânepii.

Furnizorul de energie electrică nu a oferit detalii suplimentare despre natura exactă a lucrărilor care impun această întrerupere de energie electrică de opt ore. Reprezentanții Primăriei Avrig au transmis un mesaj de mulțumire locuitorilor pentru înțelegere, fără a preciza dacă intervenția face parte dintr-un program mai amplu de mentenanță a rețelei din zonă.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Nu este prima dată în ultimele luni când locuitori din județul Sibiu se confruntă cu astfel de întreruperi programate de curent în Valea Avrigului, situații similare fiind semnalate anterior și în alte localități din zonă, potrivit anunțurilor publicate de Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Sibiu.

Locuitorii de pe străzile vizate sunt sfătuiți să își ia din timp măsuri pentru a face față lipsei curentului electric pe durata intervenției, mai ales dacă în gospodărie există aparatură electrocasnică sensibilă sau echipamente medicale care necesită alimentare continuă.

Galerie Foto