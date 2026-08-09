Sibiul a prins din nou viață, sâmbătă seara, în Piața Mare. De la cei mai mici spectatori până la adulți și bunici, oameni de toate vârstele s-au adunat să se bucure de muzică, dans și tradiție, în cadrul Festivalului Internațional de Folclor „Cântecele Munților”.

Piața Mare s-a umplut până la refuz, sâmbătă seara, la spectacolele desfășurate în cadrul Festivalului „Cântecele Munților”. Unii dintre cei mai în vârstă au venit pregătiți din timp și chiar și-au adus de acasă propriul scaun, pentru a putea urmări în liniște întregul spectacol. Alții au preferat să rămână în picioare, prinși de atmosfera serii și de ritmurile care au răsunat în centrul Sibiului.

A fost o seară în care tradițiile s-au întâlnit într-un singur loc. Costume populare, dansuri, cântece și ritmuri venite din mai multe colțuri ale lumii au transformat Piața Mare într-o adevărată scenă internațională.

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Iar când au început ritmurile de țambal ale lui Cătălin Iancu, mulțimea s-a lăsat purtată de muzică. Spectatorii au dansat, au aplaudat și s-au bucurat de fiecare moment, într-o atmosferă care a făcut ca seara să treacă mult prea repede.

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▶ Vezi pagina acestui video: Ritmuri de țambal și tradiții populare în inima Sibiului. Mii de oameni au încins jocul sâmbătă seara la „Cântecele Munților” — VIDEO

O scenă pentru tradiții din România și din lume

De la ora 19.00, scena din Piața Mare a găzduit un spectacol folcloric susținut de ansambluri din România și din străinătate.

Au urcat pe scenă „Arcanul” din Fundu Moldovei și Călin Brăteanu, „Săliștenii” din Maramureș, „Achna Forest” din Cipru, „Sonechko” din Ucraina, „Istanbuldans Spor Kulübü” din Turcia, „Ardealul”, „Ceata Junilor”, Școala de Dans „Ioan Macrea” și Orchestra de Tineret a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, dirijată de Adrian Grecu.

Publicul i-a ascultat și pe Natalia Popescu, Antonia Bogdan, Natalia Rusu, Sebastian Emanuel Stan, Daria Gâdea și Gabriela Tuță.

Seara a continuat cu Cătălin Iancu & Band, moment care a ridicat și mai mult energia din Piața Mare.

„Cântecele Munților” continuă și duminică

Festivalul continuă și duminică, 9 august, cu un program bogat, desfășurat în mai multe locuri din Sibiu și din împrejurimi.

Ora 10.00 – Centrul Cultural „Ion Besoiu”

Vor avea loc ateliere de dansuri tradiționale italiene, susținute de Ansamblul „Folk I Picciotti Da Purtedda”, și ateliere de dansuri tradiționale turcești, cu Ansamblul „Istanbuldans Spor Kulübü”.

Ora 12.00 – Muzeul ASTRA, Târgul de țară

Sunt programate spectacole folclorice, hora satului și animații culturale cu ansamblurile „Arcanul” din Fundu Moldovei, „Achna Forest” din Cipru și „Sonechko” din Ucraina.

Ora 13.00 – Promenada Mall, CineGold

Publicul este așteptat la spectacole folclorice și animații culturale cu ansamblurile „Săliștenii” din Maramureș și Călușarii din Platforma Cotmeana.

Ora 16.00 – Cristian

La Cristian va avea loc un spectacol folcloric.

Ora 19.00 – Piața Mare

Seara aduce din nou folclor în centrul Sibiului, cu Ansamblul „Folk I Picciotti Da Purtedda” din Italia, „Achna Forest” din Cipru și Călușarii din Platforma Cotmeana.

Spectacol aniversar Robert Târnăveanu

De la ora 20.00, Piața Mare găzduiește spectacolul aniversar dedicat lui Robert Târnăveanu, care marchează 45 de ani de viață și 25 de ani de activitate artistică.

Pe scenă vor urca numeroși artiști, printre care Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Zorica Savu, Victorița Lăcătușu, Nicușor Iordan, Luminița Dejan și elevii Școlii Populare de Arte „Ilie Micu” Sibiu, Iulian Hanea, Anamaria Iorga, Geanina Gavrilă, Sînziana Ștefan, Ioana Ștefan, Alina Pinca, Camelia Cosma Stoiță, Ioana Brad, Traian Stoiță, Ovidiu Homorodean și Aurora.

Li se vor alătura Săndel și Vlad Mihai, Adrian, Marian și Cristian Obrejan, Mariana Anghel și Adriana Anghel, Stana Stepanescu și Bojidar Ciobotin, DJ David Ciente, Valentin Precup, Maria Chivu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Victor Lavric și Laura Lavric și Ionuț Fulea.

Vor participa, de asemenea, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” și Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.