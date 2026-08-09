Pe scurt: Peste un milion de români din Italia vor avea de acum acces la drepturi precum căsătoria religioasă recunoscută oficial sau prezența preotului în spital.

Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a promulgat legea prin care statul italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului de la Roma. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe Oana Țoiu, într-un mesaj publicat duminică, 9 august 2026, pe Facebook, potrivit Radio România.

„O veste bună pentru românii din Italia. Președintele Sergio Mattarella a promulgat legea prin care statul italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului italian”, a scris șefa diplomației române.

Ce se schimbă concret pentru românii din Italia

Oana Țoiu a explicat, printr-o serie de exemple, ce înseamnă concret această recunoaștere oficială pentru comunitatea românească din Italia, începând cu luna august. O cununie oficiată într-o biserică românească din Italia va fi considerată căsătorie recunoscută de statul italian, iar un bolnav internat va putea cere acces în spital pentru preotul său.

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Noua lege reglementează explicit și asistența religioasă în alte instituții: pe lângă accesul garantat al preotului la bolnavii internați, actul normativ stabilește clar relația clerului ortodox român cu căminele de vârstnici și dreptul de acces în aceste unități, potrivit Mediafax. Este o prevedere cu greutate pentru o comunitate în care mii de români lucrează în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă.

„Pot părea niște detalii birocratice dar pentru românii din diaspora sunt felul în care un stat îți spune te văd, exiști și aparții comunității tale”, a mai transmis ministrul.

Șefa diplomației a amintit că cei peste un milion de români din Italia reprezintă una dintre cele mai mari și vechi comunități românești din afara graniților țării, fiind, în același timp, parte a societății italiene.

„Această lege le spune că nu trebuie să aleagă”, a subliniat ministrul, referindu-se la dubla apartenență a românilor din Peninsulă — la comunitatea lor de origine și, în același timp, la societatea italiană.

Rezultatul a doi ani de demersuri diplomatice

Adoptarea legii vine după aproximativ doi ani de demersuri ale Ambasadei României în Italia, purtate împreună cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, a precizat Oana Țoiu, care a ținut să mulțumească public echipei diplomatice pentru acest rezultat.

Șefa diplomației a recunoscut, totodată, că relația statului român cu comunitățile din afara granițelor are nevoie de încredere reconstruită „pe fiecare palier, pe ce este important pentru ei”, iar astfel de rezultate concrete sunt, în opinia sa, pași în această direcție.

Oana Țoiu a precizat că toate partidele din Parlamentul de la Roma au votat pentru recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, votul fiind unanim în ambele camere legislative.

Subiectele care privesc diaspora au revenit constant în actualitate în ultimele luni: de la o nouă lege care ar putea ajuta familiile românilor stabiliți în străinătate, până la pelerinajul tinerilor români din diaspora ajunși la Sibiu și la Mănăstirea Oașa.