Pe scurt: Guvernul a redirecționat apa Dunării către Cernavodă cu ajutorul unor barje, iar rezultatul a depășit chiar și prognozele oficiale.

Nivelul apei pe Dunăre a crescut cu patru centimetri în ultimele 24 de ore, iar reactorul Unitatea 2 de la Cernavodă a câștigat cel puțin nouă zile de funcționare, a anunțat duminică, 9 august 2026, ministra Mediului, Diana Buzoianu, potrivit Mediafax. „Cel puțin 9 zile câștigate pentru unitatea 2 de la Cernavodă!”, a transmis oficialul într-o postare pe Facebook.

Potrivit Dianei Buzoianu, rezultatul vine după coborârea primelor două barje folosite în cadrul operațiunii de salvare a Dunării. „Acesta este rezultatul coborârii primelor două barje, în urma calculelor ANAR: în ultimele 24 de ore nivelul apei a crescut cu 4 cm! Urmează efectul resimțit și pentru ultimele 2 barje”, a precizat ministra. Ea a menționat că soluția a fost propusă de specialiștii Administrației Naționale „Apele Române”, iar operațiunea a implicat mai multe instituții, inclusiv Armata și Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

Rezultatele au depășit prognozele oficiale

Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a prezentat duminică dimineață calcule potrivit cărora efectul intervenției este chiar mai important decât indică simpla creștere a nivelului apei. Prognozele estimau o scădere cu patru centimetri, în timp ce măsurătorile au indicat o creștere cu patru centimetri, ceea ce înseamnă o diferență de aproximativ opt centimetri față de scenariul anticipat inițial.

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Conducerea centralei a confirmat că Unitatea 2 funcționează în prezent în parametri nominali și că, pe baza prognozei hidrologice actuale, noul nivel al apei permite continuarea funcționării pentru cel puțin nouă zile. Intervenția presupune redistribuirea temporară a debitului Dunării în zona bifurcației Bala–Dunărea Veche, astfel încât o cantitate mai mare de apă să ajungă către sectorul care alimentează centrala nucleară. Guvernul a alocat 7 milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru această operațiune.

Miza pentru sistemul energetic național

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național pe 28 iulie, după ce nivelul Dunării a coborât la valori fără precedent generate de seceta severă. Nuclearelectrica a precizat că oprirea a fost o măsură preventivă pentru respectarea marjelor de securitate nucleară. Apele Române arătau încă din 28 iulie că debitul Dunării coborâse la 1.650 mc/s, de aproape trei ori sub media multianuală a lunii iulie, iar oprirea Unității 1 a fost decisă inclusiv pentru a permite menținerea în funcțiune a Unității 2.

Situația s-a deteriorat ulterior, iar autoritățile au fost obligate să recurgă la măsuri neobișnuite pentru devierea unei cantități mai mari de apă către Cernavodă. Reuters relata săptămâna trecută că nivelurile record de mici au determinat inclusiv intervenții asupra albiei și pregătirea barjelor pentru redirecționarea fluxului de apă.

O eventuală oprire și a Unității 2 ar elimina, într-un moment dificil, aproximativ 10% din energia electrică necesară consumului național, potrivit Guvernului. În mod normal, cele două reactoare de la Cernavodă furnizează împreună aproximativ o cincime din producția de electricitate a țării. Criza de pe Dunăre a determinat Guvernul să declare la sfârșitul lunii iulie stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în sectorul energetic și să ceară maximizarea producției disponibile, importuri suplimentare și folosirea hidrocentralelor cu prioritate în orele de vârf.