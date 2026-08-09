Pe scurt: Caniculă, nopți tropicale și indice temperatură-umezeală la pragul critic: ANM a emis informare de caniculă și Cod galben pentru șapte județe din vestul țării.

Un nou val de aer tropical din nordul Africii va cuprinde România începând de luni, 10 august 2026, aducând temperaturi de până la 38 de grade, nopți tropicale și un disconfort termic accentuat.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă valabilă în perioada 10 august, ora 10:00, până pe 12 august, ora 21:00. Totodată, șapte județe din vestul și nord-vestul țării se vor afla sub avertizare Cod galben.

Șapte județe din Banat și Crișana, sub Cod galben de la ora 10:00

Luni, canicula va afecta în special Banatul și Crișana. Județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub Cod galben de la ora 10:00 și până marți, la aceeași oră. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 36 de grade în Banat și Crișana, urmând să ajungă la 33–34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei.

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Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. În Dealurile de Vest, noaptea de luni spre marți va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 21 și 23 de grade.

Marți, 11 august, va fi cea mai fierbinte zi a acestui episod. Valul de căldură se va extinde din vest și nord-vest către centrul și sudul țării. În Câmpia de Vest sunt prognozate maxime de 37–38 de grade, iar în celelalte regiuni afectate temperaturile se vor situa, în general, între 30 și 36 de grade. Estul țării va fi mai puțin afectat de acest episod caniculare.

Miercuri, 12 august, masa de aer fierbinte se va retrage treptat către regiunile sudice și sud-vestice. În sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Munteniei vor mai fi înregistrate temperaturi de 35–37 de grade, iar canicula și disconfortul termic ridicat se vor menține local până la ora 21:00.

Nopțile vor rămâne foarte calde în vestul și sudul țării, dar și pe litoral, unde temperaturile minime ar putea să nu coboare sub 22–23 de grade.

O răcorire este prognozată pentru 13 și 14 august, când temperaturile se vor apropia de valorile normale ale perioadei. Scăderea temperaturilor nu va fi însă însoțită de precipitații importante. Ploile vor apărea doar izolat, mai ales după-amiaza, în zonele montane, astfel că deficitul de apă se va menține.