Polițiștii sibieni au desfășurat, în perioada 7-9 august, mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la legislația rutieră.

În numai trei zile, oamenii legii au constatat 16 infracțiuni la regimul circulației, au reținut 30 de permise de conducere și au aplicat peste 824 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 316.000 de lei.

Dintre cele 30 de permise reținute, opt au fost pentru conducerea sub influența alcoolului, iar șase pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h. Totodată, polițiștii au retras 40 de certificate de înmatriculare.

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Viteza a fost una dintre cele mai frecvente abateri constatate în trafic. Din totalul amenzilor aplicate, 231 au fost pentru depășirea regimului legal de viteză, iar alte 96 pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Șofer din București, prins băut la volan la Șeica Mică

Unul dintre cazurile constatate de polițiști a avut loc vineri, 7 august, în jurul orei 09:30, în localitatea Șeica Mică.

Polițiștii rutieri au oprit pentru control, pe DJ 142J, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 54 de ani, din București.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Accident la Dumbrăveni. Șoferul avea 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un alt caz a fost înregistrat sâmbătă, 8 august, în jurul orei 19:00, pe strada Horea din Dumbrăveni.

Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un eveniment rutier soldat numai cu pagube materiale. La fața locului, oamenii legii au identificat un șofer în vârstă de 57 de ani, din localitatea Blăjel.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

În urma evenimentului rutier nu au fost înregistrate victime. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni, pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.