Locuitorii din Agnita sunt nemulțumiți de întreruperile repetate ale furnizării apei potabile. În perioada 8-9 august, problemele rețelei vechi au lăsat din nou orașul și mai multe localități din împrejurimi fără apă, iar termenele anunțate inițial pentru remedierea avariilor au fost prelungite de mai multe ori. Primarul orașului, Alin Schiau-Gull, spune că problemele sunt legate în principal de infrastructura veche și că municipalitatea pregătește soluții pentru ca, pe viitor, o avarie să nu mai afecteze întregul oraș.

Întreruperile de apă au devenit un motiv de nemulțumire pentru tot mai mulți locuitori din Agnita. Oamenii reclamă faptul că avariile se repetă, iar atunci când sunt anunțate lucrări pentru remedierea unei probleme, termenul comunicat inițial este uneori depășit cu mai multe ore.

Un exemplu recent a avut loc sâmbătă, când o avarie produsă pe rețeaua veche de apă a dus la întreruperea furnizării în Agnita și în localități din împrejurimi. Inițial, locuitorii au fost anunțați că alimentarea cu apă urma să fie reluată până la ora 15:00. Ulterior, termenul ar fi fost prelungit până la ora 18:00, iar apoi până la ora 22:00. Apa ar fi fost reluată în jurul orei 22:00.

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„Sâmbătă, din nou, a fost o defecțiune pe rețeaua veche de apă. Inițial au anunțat că problema va fi rezolvată până la ora 15:00, după aceea până la 18:00, iar ulterior au anunțat că apa va fi reluată la ora 22:00. Atunci i-au dat drumul. Este vorba despre un oraș de aproximativ 8.000 de locuitori care nu au avut apă, plus sate din împrejurimi”, a spus acesta.

Acesta spune că nu este un caz singular, ci că periodic rețeaua de apă se defectează. „Sunt o grămadă de întreruperi la furnizarea apei în Agnita. În marea majoritate a cazurilor este vorba despre defecțiuni accidentale. Aproape de fiecare dată se anunță un interval în care problema ar urma să fie rezolvată, iar ulterior acest interval este prelungit. Acest lucru ne face să ne întrebăm dacă nu au echipamentele necesare pentru reparații sau dacă echipa constată abia ulterior ce s-a întâmplat și de aceea trebuie prelungit termenul”, susține locuitorul.

„Avem o rețea veche și trebuie să o schimbăm”

Primarul orașului Agnita, Alin Schiau-Gull, spune că situația actuală trebuie privită și în contextul lucrărilor de modernizare care au fost realizate în ultimii ani.

Edilul susține că în trecut situația era mult mai gravă. „Am preluat orașul acesta cu șapte avarii pe zi, în 2020. Tot la două zile se oprea apa la blocuri. Acum avem poate o avarie la trei luni de zile”, a declarat primarul.

Potrivit acestuia, problemele la rețeaua de apă sunt la porțiuni ale infrastructurii vechi. „Sâmbătă am avut problema din cauza unei erori de proiectare a rețelei vechi. Cauza principală a cedărilor repetate este modul greșit în care această conductă a fost așezată în trecut, având o formă în „V” care creează o presiune uriașă în acel punct fix. Din acest motiv, deși avaria a fost remediată, presiunea uriașă acumulată a contribuit la cedarea conductei. O să schimbăm conducta și îi vom reda rețelei o formă curbă, eliminând punctul maxim de presiune și rezolvând definitiv această problemă”, a explicat Alin Schiau-Gull.

Primarul recunoaște că oamenii au motive să fie nemulțumiți atunci când rămân fără apă, însă spune că o avarie la o magistrală nu poate fi anticipată. „Dacă au impresia că s-a luat apa des, le reamintesc că s-au făcut racorduri pe cele 21 de străzi. Pe proiectele noi avem chei și închidem doar tronsonul afectat. Au dreptul să fie supărați, iar noi trebuie să rezolvăm”, a spus primarul.

O soluție pentru ca o avarie să nu mai lase întregul oraș fără apă

Administrația locală pregătește și o soluție pe termen mai lung. Primarul spune că există un proiect depus la Administrația Fondului pentru Mediu prin care se urmărește realizarea unui bypass al sistemului de alimentare cu apă. Planul presupune montarea a două bazine, în zona Floreasca și în zona Fabricii, astfel încât rețeaua să poată fi alimentată din trei puncte.

„Mai aavem un proiect scris la AFM prin care urmărim să facem un bypass la oraș, să nu depindem de o singură conductă. Se vor monta două bazine, în zonele Floreasca și Fabricii. Va fi conectată din trei puncte. Astfel, dacă avem o problemă pe o stradă, să întrerupem apa punctual pe strada respectivă, nu în tot orașul”, a explicat edilul.

Primarul Agnitei, mesaj pentru cei care au făcut comentarii xenofobe

În contextul reacțiilor apărute în mediul online după ultimele probleme, primarul Alin Schiau-Gull a transmis și un mesaj referitor la comentariile rasiste și xenofobe îndreptate către muncitorii nepalezi care lucrează pe șantierele din oraș.

„Am citit cu atenție reacțiile și comentariile la ultimele postări. În timp ce criticile legate de ritmul de desfășurare al unui proiect sunt absolut firești – iar acolo unde sunt întârzieri ne preocupăm direct să le rezolvăm –, nu pot tolera și nu pot rămâne tăcut în fața comentariilor rasiste sau xenofobe.

Oamenii din Nepal care lucrează pe șantierele noastre și-au făcut treaba bine. Că unora nu le convine viteza cu care înaintează un proiect este o altă discuție și ține de managementul lucrărilor. Dar să ataci și să devalorizezi munca unor oameni doar pentru originea lor este inacceptabil.

Și eu am fost străin în străinătate. Am plecat la rândul meu departe de casă pentru a-mi face un rost în viață prin muncă cinstită. Știu exact ce înseamnă să fii departe de familie, să încerci să-ți construiești un viitor și cât de dureros este să te lovești de judecăți nedrepte doar pentru că ești «străin».

Nu pot accepta un astfel de comportament în comunitatea noastră. Respectul pentru muncă și pentru demnitatea umană este o valoare de la care nu ne abatem, indiferent de pașaportul sau naționalitatea cuiva.

Comunitatea noastră este formată din oameni gospodari și cu bun-simț. Haideți să rămânem așa. Putem fi exigenți cu privire la proiectele din localitate fără să ne pierdem omenia!”, a transmis Alin Schiau-Gull, primarul orașului Agnita.