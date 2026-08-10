Emoțiile examenului de Bacalaureat s-au mai risipit miercuri, după ce absolvenții au ieșit din sălile în care au susținut proba la Limba și literatura română. Pentru cei mai mulți dintre elevii sibieni cu care am stat de vorbă, subiectele au fost accesibile.

Alexandra a ieșit zâmbind, luni, de la examen. Pentru ea, subiectele au fost chiar mai ușoare decât cele de la sesiunea din iunie și, mai ales, a primit exact ceea ce își dorea la partea de literatură. „A fost ușoară, cel puțin față de cea de data trecută, din iunie. A picat chiar ce mi-am dorit”, ne-a spus Alexandra, elevă la Liceul „Independența” din Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bacalaureat 2026 la Sibiu. Candidații au ieșit optimiști de la Română: „A picat chiar ce mi-am dorit” — VIDEO

Tânăra nu a vrut să spună la ce notă se așteaptă, însă știe deja ce vrea să facă după terminarea liceului. Își dorește să urmeze o carieră în marketing.

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Nici nu a stat prea mult după examen. Alexandra s-a grăbit să ajungă la muncă, la restaurantul unde lucrează în centrul Sibiului. Nu a fost însă singura elevă care a avut program de lucru imediat după examen.

„Sper să iau un 8 și ceva”

Și pentru Daniel, colegul ei de generație de la Liceul „Independența”, proba de Română a fost una ușoară. „Sper că o să fie bine”, a spus Daniel, care nu consideră că s-a pregătit foarte mult pentru examen. Chiar și așa, speră să obțină o notă de „8 și ceva”.

Despre ce va face după Bacalaureat, Daniel spune că, pentru moment, vrea să uite de școală și de cărți. „Să nu mai văd nicio carte niciodată în viața asta. Să uit complet de școală și să văd eu ce fac”, a spus, râzând, tânărul.

Alin a avut și el impresia că subiectele au fost mai ușoare decât se aștepta și speră să obțină 7,50. „Foarte ușor a picat la Română. Mă așteptam să fie mai greu. Mă aștept la un 7,50”, a spus acesta.

Pentru Dragoș, examenul a fost unul bun, mai ales la Subiectul al III-lea, unde spune că a reușit să scrie tot ce și-a propus. „Pentru mine a fost destul de ușor. M-am descurcat la Subiectul al III-lea și la toate subiectele am scris cât a trebuit. Mă aștept la un 8. M-am pregătit în jur de trei săptămâni, să zic așa, dar a fost foarte bine, adică pe subiect”, a spus Dragoș.

Ce a picat la subiectul al III-lea

La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026, la Subiectul I, candidații au primit un fragment din volumul „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”, de Pia Pillat, urmat de cerințe de înțelegere a textului și de un text argumentativ despre dacă pregătirea pentru un examen presupune renunțarea la activitățile preferate.

La Subiectul al II-lea, elevii au avut de prezentat perspectiva narativă dintr-un fragment literar.

La Subiectul al III-lea, candidații de la profilul real și tehnologic au redactat un eseu despre un text poetic studiat de George Bacovia, iar cei de la profilul uman despre un text poetic aparținând lui Tudor Arghezi.

După proba de miercuri, elevii nu au însă prea mult timp să se bucure de pauză. Bacalaureatul continuă marți, 11 august, cu proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie. Miercuri, 12 august, este programată proba la alegere a profilului și a specializării, iar joi, 13 august, va avea loc proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00. Rezultatele vor fi publicate cu anonimizarea numelui și prenumelui candidaților, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.