Pe scurt: 44 de candidați au absentat, iar pentru 286 dintre înscriși notele au fost echivalate din sesiuni anterioare. Vezi calendarul complet al probelor și când vor fi afișate primele rezultate.

Prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, sesiunea august 2026, cea de Limba și literatura română, s-a desfășurat luni, 10 august 2026.

La nivelul județului Sibiu, din cei 631 de candidați înscriși iar 44 de candidați nu s-au prezentat la examen. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu precizează că nu au existat candidați eliminați și nici cereri pentru subiectul de rezervă.

Subiectul și baremul de evaluare pentru proba de Limba și literatura română vor fi publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

CITEȘTE ȘI: Bacalaureat 2026 la Sibiu. Candidații au ieșit optimiști de la Română: „A picat chiar ce mi-am dorit” / video

Calendarul complet al probelor scrise din această sesiune

Potrivit ISJ Sibiu, examenul continuă marți, 11 august 2026, cu proba obligatorie a profilului — matematică sau istorie, în funcție de specializare. Miercuri, 12 august 2026, este programată proba la alegere a profilului și a specializării, care poate include fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie. Ultima probă scrisă, limba și literatura maternă, este programată joi, 13 august 2026.

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat vor fi afișate marți, 18 august 2026, până la ora 12:00. Ministerul Educației va publica rezultatele elevilor cu anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cum pot fi depuse contestațiile și vizualizate lucrările scrise

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor vor fi posibile în data de 18 august 2026, în intervalul orar 14:00-18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august 2026. Contestațiile pot fi depuse sau transmise și prin mijloace electronice, caz în care candidații trebuie să completeze, să semneze și să depună o declarație-tip prin care confirmă că au luat cunoștință de faptul că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip trebuie semnată și de către părinți sau reprezentanții legali ai acestora.