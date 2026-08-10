Pe scurt: Când scade cu adevărat inflația? BNR a pus pe hârtie un calendar clar, dar avertizează că seceta, petrolul și conflictul din Orientul Mijlociu pot da planurile peste cap.

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a analizat, în ședința de luni, Raportul asupra inflației, potrivit Mediafax.

Instituția estimează că rata anuală a inflației va înregistra o corecție descendentă substanțială în trimestrul III din 2026, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor.

Pentru trimestrul IV din 2026, BNR estimează „o evoluție ușor fluctuantă” a inflației. Apoi, rata anuală este așteptată să descrească gradual pe tot parcursul anului 2027, urmând să reintre, la finele acelui an, în interiorul intervalului țintei de inflație stabilite de banca centrală.

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În iunie 2026, rata anuală a inflației a scăzut la 10,42%, de la 10,85% în luna mai, potrivit datelor analizate de BNR.

Riscuri legate de secetă, petrol și consolidarea bugetară

Banca centrală arată că evoluția inflației va fi influențată de efectele de bază dezinflaționiste asociate creșterilor recente de prețuri provocate de șocul energetic, dar și de presiunile dezinflaționiste generate de deficitul de cerere. În același timp, BNR avertizează că există în continuare riscuri importante pentru evoluția prețurilor.

Printre acestea se numără evoluția viitoare a prețurilor energiei electrice și ale alimentelor, în contextul secetei severe din acest an, precum și traiectoria cotației petrolului. Incertitudinile sunt legate și de măsurile care ar putea fi adoptate pentru continuarea consolidării bugetare, precum și de efectele conflictului din Orientul Mijlociu și ale crizei energetice globale asupra economiei și inflației.

„În această conjunctură, absorbția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în principal a celor aferente PNRR, sunt esențiale pentru contrabalansarea parțială a efectelor contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictului din Orientul Mijlociu, precum și pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice”, transmite banca centrală.