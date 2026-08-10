Pe scurt: PSD Sibiu spune că românii plătesc facturi uriașe pentru că Bolojan refuză să negocieze la Bruxelles calendarul energetic, în timp ce alte state europene și-au protejat propria securitate energetică.

Organizația Municipală PSD Sibiu a transmis un comunicat în care acuză refuzul premierului Ilie Bolojan de a se deplasa la Bruxelles pentru renegocierea calendarului european de închidere a centralelor pe cărbune, într-un moment descris ca fiind marcat de criza energetică și de riscul unui deficit major de producție.

Potrivit comunicatului, Germania și alte state europene și-au protejat securitatea energetică și și-au adaptat planurile la realitatea economică, în timp ce România nu a procedat la fel. „Pentru că premierul preferă ca românii să achite o notă de plată exorbitantă. Nu îi pasă nici de un posibil blackout”, se arată în textul organizației.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

„În plină criză energetică, cu facturi uriașe și riscul unui deficit major de producție, Ilie Bolojan refuză cu obstinație să meargă la Bruxelles pentru renegocierea calendarului de închidere a centralelor pe cărbune.

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Germania și alte state europene și-au protejat securitatea energetică și și-au adaptat planurile la realitatea economică. România de ce nu poate? Pentru că premierul preferă ca românii să achite o notă de plată exorbitantă. Nu îi pasă nici de un posibil blackout.

Și, pentru că văd tot mai mulți liberali și useriști care mizează pe memoria scurtă a românilor, merită să ne amintim de unde am plecat.

În 2019, când PSD a plecat de la guvernare, România avea o datorie publică de 34,8% din PIB, deficitul de 2,9%, iar economia creștea puternic, iar prețurile la energie erau suportabile. Salariile și pensiile crescuseră fără ca românii să fie împovărați cu austeritatea de astăzi.

Au venit apoi guvernele Orban și Cîțu. Liberalii, susținuți politic de USR, ne-au explicat cât de minunată va fi liberalizarea pieței energiei. Au făcut-o în așa fel încât „băieții deștepți” din energie au avut toate motivele să sărbătorească, iar românii au rămas să plătească factura.

Acum, tot ei încearcă să ne explice că PSD este vinovat pentru tot ce nu funcționează în România.

Doar că românii nu au uitat.

Iar Bolojan, în loc să meargă la Bruxelles și să lupte pentru energia României, continuă să le trimită românilor note de plată.

P.S.: Din 2019 și până în prezent, cu excepția a 10 luni, la Energie au fost DOAR miniștri PNL.

Iar în prezent, ministerul este condus interimar, deja de 3 luni, de însuși Ilie Bolojan.” transmite PSD Sibiu