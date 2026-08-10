Pe scurt: Val de căldură extremă în Mediaș: unde găsești apă și umbră dacă rămâi blocat pe stradă la ora amiezii.

Primăria Municipiului Mediaș a transmis un set de recomandări pentru locuitori, în contextul prognozei meteorologice care indică o nouă perioadă de caniculă pentru începutul acestei săptămâni.

Instituția a stabilit și trei locații în oraș unde cetățenii se pot hidrata sau pot primi prim ajutor în cazul unor probleme de sănătate cauzate de temperaturile ridicate.

Potrivit Primăriei Municipiului Mediaș, punctele de hidratare vor funcționa la sediul Primăriei, din Piața C. Coposu nr. 3 (holul principal), la Piața Agroalimentară de pe strada Virgil Madgearu nr. 4 (Hala 1) și la sediul Evidenței Persoanelor (SPLEP), din Piața Regele Ferdinand I nr. 1 (holul de la etajul 1).

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Ce recomandă autoritățile locuitorilor pe perioada caniculei

Autoritățile locale recomandă cetățenilor să își planifice deplasările în primele ore ale dimineții sau seara, evitând expunerea la soare, efortul fizic intens și spațiile aglomerate în intervalul orar 11:00 – 18:00, considerat cel mai periculos din punct de vedere al temperaturilor.

Printre recomandările transmise de Primăria Municipiului Mediaș se numără purtarea hainelor lejere, subțiri, de culori deschise, alături de pălării de soare și ochelari de protecție. De asemenea, instituția insistă asupra importanței hidratării corespunzătoare: se recomandă consumul a cel puțin 1,5 – 2 litri de lichide zilnic – apă, sucuri naturale sau ceaiuri călduțe – și evitarea băuturilor cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, care pot accentua deshidratarea organismului.

Apel la solidaritate pentru categoriile vulnerabile

Primăria Municipiului Mediaș a lansat un apel către locuitori pentru a manifesta responsabilitate și solidaritate comunitară pe durata episodului de căldură extremă, cu atenție sporită față de categoriile vulnerabile – persoane vârstnice, copii mici sau persoane cu afecțiuni cronice, cele mai expuse riscurilor asociate temperaturilor ridicate.

Instituția a precizat că cele trei puncte de hidratare rămân disponibile pe toată durata avertizărilor meteorologice, pentru cetățenii care se află în oraș și au nevoie de apă sau de un spațiu răcoros pe timpul zilei.