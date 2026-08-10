Pe scurt: Fațade prăbușite, oameni răniți și autorități în alertă maximă în vestul Columbiei, după un seism care a zguduit inclusiv orașe de la granița cu Venezuela.

Un cutremur puternic în vestul Columbiei a provocat răniți și pagube semnificative luni, 10 august 2026, potrivit Mediafax. Serviciul geologic al Columbiei a revizuit ulterior magnitudinea seismului la 7,4, precizând că adâncimea acestuia a fost de 96 de kilometri, și nu de 79 de kilometri, așa cum s-a anunțat inițial.

Guvernatorul provinciei Risaralda, Juan Diego Patino, a declarat pentru postul local Blu Radio că au existat „pagube grave la unele clădiri” din Pereira, capitala provinciei. „Ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav. Imaginile sunt cu adevărat șocante, cu oameni răniți și fațade de clădiri prăbușite”, a spus acesta.

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Sistemul american de avertizare împotriva tsunami-urilor a anunțat că nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami în urma seismului. Unitatea Națională pentru Gestionarea Riscului de Dezastre din Columbia a transmis că se află în contact cu autoritățile locale pentru a verifica eventualele pagube provocate de cutremur.

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Cele mai severe efecte au fost raportate în provincia Chocó. Guvernatoarea Nubia Carolina Córdoba-Curi a declarat pe X: „Tocmai am trecut printr-un cutremur major în departamentul Chocó. Suntem îngrijorați de eventualele replici. Deși epicentrul a fost în apropiere de San José del Palmar, există răniți și pagube semnificative la clădiri în capitala Quibdó. Efectuăm deja o evaluare a pagubelor și vom publica în scurt timp primul raport oficial”.

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Inițial, Unitatea Națională pentru Managementul Riscului de Dezastre (UNGRD) a anunțat că seismul s-a produs la ora 7:34 și a avut magnitudinea 6,6, la o adâncime de 79 de kilometri, cifre care au fost revizuite ulterior de serviciul geologic național.

Primarul din Bogotá, Carlos Galan, a precizat pe X că nu s-au înregistrat pagube majore în capitală, în ciuda distanței relativ mari de epicentru. Martorii Reuters din statul Tachira, situat la granița cu Venezuela, și din orașul Barquisimeto, din centrul-vestul țării, au raportat că seismul a fost resimțit și în aceste zone.

Venezuela a fost lovită în luna iunie de două cutremure devastatoare, care au provocat moartea a peste 6.000 de persoane, în special pe coastă, în apropierea capitalei, Caracas.