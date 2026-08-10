Doi tineri din județul Sibiu s-au ales cu dosare penale după ce au fost depistați de polițiști conducând vehicule fără să aibă permis.

În primul caz este vorba despre un minor de numai 14 ani, prins pe o motocicletă în Cristian, iar în cel de-al doilea despre un tânăr de 27 de ani, oprit în timp ce conducea un ATV în Rășinari.

Minor de 14 ani, prins pe motocicletă în Cristian

Primul caz a fost înregistrat în noaptea de 8 august, în jurul orei 00:50, în localitatea Cristian. Polițiștii rutieri au identificat, la intersecția străzii II cu DN1, o motocicletă condusă de un localnic în vârstă de doar 14 ani.

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În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că adolescentul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Totodată, potrivit informațiilor transmise de Poliție, motocicleta nu era înmatriculată.

Polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat au deschis un dosar penal, iar cercetările vizează infracțiunile de conducere fără permis și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Tânăr prins fără permis pe un ATV în Rășinari

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 09:30, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au depistat un alt caz de conducere fără permis, de această dată în Rășinari.

Oamenii legii au identificat pe strada Episcopiei un ATV condus de un localnic în vârstă de 27 de ani. Verificările au arătat că tânărul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Și în acest caz a fost deschis un dosar penal, polițiștii continuând cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.