Scandalul în care este implicat bărbatul de 40 de ani din Cisnădie, acuzat în această primăvară de înșelăciuni în serie în dosarul branșamentelor electrice de la Tocile și al sistemelor solare neinstalate, a înregistrat o nouă întorsătură. După ce a fost reținut inițial de polițiști, magistrații au decis plasarea acestuia sub control judiciar.

Bărbatul din Cisnădie era deja în atenția autorităților și a presei după izbucnirea scandalului din primăvară. Mai multe familii din satul Tocile (comuna Sadu), dar și din alte zone, l-au acuzat că s-a dat drept electrician autorizat ANRE și le-a încasat avansuri consistente — cuprinse între 3.500 și 9.500 de lei pentru branșamente electrice care nu au mai fost realizate niciodată. (detalii aici)

Un istoric plin de acuzații: De la branșamente la panouri solare

Alți păgubiți au relatat că au plătit sume mari de bani, cum ar fi cazul unui bărbat care a achitat 6.000 de euro în 2024 tot pentru panouri solare, fără să primească lucrarea promisă. În timp ce o parte dintre clienți au rămas cu pagubele și plângerile depuse la poliție, numărul victimelor care cer dreptate continuă să crească.

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Oamenii povesteau atunci cum au fost abordați:

„Ne-am luat o mare țeapă. După o săptămână și ceva am descoperit că problema e mult mai veche, că țeapa e serioasă și că omul chiar se ocupă cu așa ceva. Am toate conversațiile pe WhatsApp în care ba promite că îmi dă banii luni, ba că vine personal cu ei, bet totul a rămas la stadiul de promisiune.”

Falsul electrician autorizat ANRE le-a promis că se ocupă de întreaga lucrare și de relația cu Electrica, solicitând avansuri cuprinse între 3.500 și 9.500 de lei, suma totală încasată ajungând la aproximativ 30.000 de lei. Lucrările nu au mai fost efectuate niciodată. Un alt păgubit, Dan Cazan, declara la vremea respectivă despre modul de operare al suspectului:

„Omul acesta se ocupă în mod curent cu așa ceva. De la bun început nu a avut nicio intenție să ne efectueze lucrarea pentru care l-am contractat. După ce a primit sumele de bani, a refuzat să mai semneze contractul fizic și nu a depus nicio cerere pentru obținerea avizelor de la Electrica sau de la primărie.”

Anton Rudolf a mai adăugat că, atunci când s-a dus să depună plângerea, a descoperit amploarea faptelor: „Avea vreo șapte plângeri. Am cerut să se ia măsuri împotriva lui.”

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Percheziții și un prejudiciu de 60.000 de euro

Măsura privativă de libertate inițială a fost luată în contextul unui nou dosar penal, vizând infracțiunea de furt în formă continuată.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în urma sesizării depuse de reprezentantul unei societăți comerciale, s-a stabilit că în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, mai multe echipamente și componente ale unor sisteme fotovoltaice, în valoare de aproximativ 60.000 de euro, au fost sustrase dintr-o societate.

La data de 6 august, polițiștii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în Cisnădie și în municipiul Sibiu. Oamenii legii au identificat și ridicat obiecte de interes operativ, reușind să recupereze și o parte din echipamentele fotovoltaice furate.

Decizia instanței

La data de 7 august 2026, Judecătoria Sibiu a analizat propunerea procurorilor și a dispus față de bărbatul de 40 de ani măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Decizia vine la doar o zi după ce polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Sibiu au efectuat percheziții și l-au reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba Iulia.

,,La data de 07 august a.c., Judecătoria Sibiu a dispus față de bărbatul în vârstă de 40 de ani din localitatea Cisnădie, măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.” precizează IPJ Sibiu.